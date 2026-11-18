衞生署衞生防護中心周二（11月17日）聯同多個政府部門和輔助部隊舉行代號「白水晶」的公共衞生演習，以提升應對新型傳染病的應變能力，並加強持份者對突發公共衞生事件的防範意識。為深化與中國內地及國際交流合作，演習邀請國家衞生健康委員會、國家疾病預防控制局、北京市、上海市、廣東省、陝西省、大灣區內地九市、澳門特區，以及新加坡衞生當局共36名專家以觀察員身份出席，為區域合作搭建交流平台。



2026年11月17日，衞生署舉行代號「白水晶」的公共衞生演習。圖為衞生署署長林文健（第一排中）、中心總監徐樂堅（第一排左三）、國家衞健委醫療應急司副司長胡瑞榮（第一排左四）、國家疾控局監測預警司副司長胡翔（第一排右四）等合照。（政府新聞處圖片）

演習分兩部份，第一部份為10月28日的桌面演習，模擬本港出現新型傳染病的個案群組，相關政府部門和醫管局部署應變措施。

第二部份為周二的實地演習，於黃竹坑警察學院其中一座宿舍進行，約有110名代表參與，分別來自衞生署、渠務署、房屋署、警務處、屋宇署、機電工程署、環保署、民安隊、漁護署、醫療輔助隊及食環署。

2026年11月17日，衞生署衞生防護中心聯同多個政府部門和輔助部隊，舉行代號「白水晶」的公共衞生演習。圖為屋宇署人員視察受影響單位的喉管及U型隔氣管。（政府新聞處圖片）

2026年11月17日，衞生署衞生防護中心聯同多個政府部門和輔助部隊，舉行代號「白水晶」的公共衞生演習。圖為機電工程署人員視察受影響單位的通風系統。（政府新聞處圖片）

模擬患者居相同座向 衞生署向大廈發隔離令

演習情境是中心接獲醫管局通報4宗新型傳染病個案，4名患者分別居於同一座大廈的3個不同樓層但相同座向的單位。衞生署隨即協調相關政府部門及機構展開行動，包括啟動「跨部門應變小組」，就可能導致疾病傳播的環境因素進行調查及風險評估。參考綜合調查結果後，衞生署署長依據中心建議，向受影響大廈發出隔離令，並有序安排大廈住戶撤離至檢疫設施，遏止疫情蔓延。

2026年11月17日，衞生署衞生防護中心聯同多個政府部門和輔助部隊，舉行代號「白水晶」的公共衞生演習。圖為探訪隊伍協助受影響大廈內一個住戶準備撤離。 （政府新聞處圖片）

2026年11月17日，衞生署衞生防護中心聯同多個政府部門和輔助部隊，舉行代號「白水晶」的公共衞生演習。圖為「跨部門應變小組」成員在現場討論調查結果。（政府新聞處圖片）

衞生署署長林文健視察實地演習後表示，國家「十五五」規劃提出要加強重大傳染病防控，完善聯防聯控機制。香港首個五年規劃亦提出要主動對接「健康灣區」建設，深化與大灣區其他城市，以及其他內地城市的醫療衞生合作。衞生署會積極對接國家發展規劃，更好融入和服務國家發展大局。香港作為國際城市，也必須時刻保持高度警覺，持續做好防疫抗疫準備，全力守好國家南大門。

衞生署過去曾舉辦34場同類演習，模擬情境涵蓋麻疹、鼠疫、埃博拉病及人類感染禽流感等，為應對可能出現的疫症做好充分準備。