跨部門演習防控伊波拉　強化與中國內地及國際交流

衞生署衞生防護中心周二（25日）聯同多個政府部門舉行代號「紫水晶」的公共衞生演習，以提升中心和相關政府部門處理埃博拉（伊波拉）病個案時的應變能力，提高持份者對處理突發公共衞生事件的意識。為強化與中國內地及國際交流，此次演習亦邀請了來自國家衞生健康委員會、國家疾病預防控制局、陝西省、湖北省、廣東省、粵港澳大灣區內地城市、澳門和新加坡衞生當局的20多名專家，以觀察員身份出席。



2025年11月25日，衞生署衞生防護中心聯同多個政府部門舉行代號「紫水晶」的公共衞生演習，以提升中心和相關政府部門處理伊波拉病個案時的應變能力。圖示衞生署署長林文健醫生（第一排左六）、中心總監徐樂堅醫生（第一排右五）、國家衞健委醫療應急司副司長高新強（第一排右六）及其他觀察員合照。（政府新聞署圖片）

演習在竹篙灣社區隔離設施舉行，模擬中心接獲通報，有一名勞工懷疑感染埃博拉（伊波拉），隨即展開流行病學調查。個案經化驗確診後，中心遂按機制協調相關部門到患者居住的宿舍進行調查和風險評估，並執行控制病毒擴散的措施，同時模擬運送患者到隔離設施、消毒環境、追蹤接觸者，及為他們安排檢疫等。

今次的地面行動演習是「紫水晶」公共衞生演習的第二部份，首部份的桌面演習已於本月12日完成。當日，針對香港一旦出現伊波拉病輸入個案，8個相關政府部門及醫院管理局討論和協調緊急應變措施。

2025年11月25日，衞生署衞生防護中心聯同多個政府部門舉行代號「紫水晶」的公共衞生演習，以提升中心和相關政府部門處理伊波拉病個案時的應變能力。圖示民眾安全服務隊人員為密切接觸者登記入住檢疫設施。衞生署署長林文健醫生（右三）和多位觀察員在旁視察。（政府新聞署圖片）

衞生署署長林文健表示，今次演習圓滿完成。衞生署過去已曾舉行32次傳染病防控演習，包括模擬出現麻疹、鼠疫、中東呼吸綜合症和人類感染禽流感等個案的情況，以提高社區和醫護人員的防患意識，持續完善各項保障公共衞生的預案。

他又表示，雖然本港不曾錄得伊波拉確診個案，但香港作為一個國際城市，必須居安思危，時刻保持警覺，做好防疫抗疫的準備。