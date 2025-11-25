跨部門演習防控伊波拉 強化與中國內地及國際交流
撰文：蕭通
出版：
衞生署衞生防護中心周二（25日）聯同多個政府部門舉行代號「紫水晶」的公共衞生演習，以提升中心和相關政府部門處理埃博拉（伊波拉）病個案時的應變能力，提高持份者對處理突發公共衞生事件的意識。為強化與中國內地及國際交流，此次演習亦邀請了來自國家衞生健康委員會、國家疾病預防控制局、陝西省、湖北省、廣東省、粵港澳大灣區內地城市、澳門和新加坡衞生當局的20多名專家，以觀察員身份出席。
演習在竹篙灣社區隔離設施舉行，模擬中心接獲通報，有一名勞工懷疑感染埃博拉（伊波拉），隨即展開流行病學調查。個案經化驗確診後，中心遂按機制協調相關部門到患者居住的宿舍進行調查和風險評估，並執行控制病毒擴散的措施，同時模擬運送患者到隔離設施、消毒環境、追蹤接觸者，及為他們安排檢疫等。
今次的地面行動演習是「紫水晶」公共衞生演習的第二部份，首部份的桌面演習已於本月12日完成。當日，針對香港一旦出現伊波拉病輸入個案，8個相關政府部門及醫院管理局討論和協調緊急應變措施。
衞生署署長林文健表示，今次演習圓滿完成。衞生署過去已曾舉行32次傳染病防控演習，包括模擬出現麻疹、鼠疫、中東呼吸綜合症和人類感染禽流感等個案的情況，以提高社區和醫護人員的防患意識，持續完善各項保障公共衞生的預案。
他又表示，雖然本港不曾錄得伊波拉確診個案，但香港作為一個國際城市，必須居安思危，時刻保持警覺，做好防疫抗疫的準備。
