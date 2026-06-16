伊波拉病毒｜衞生署等部門約80人演習　模擬應對機場出現疑似個案

衞生署衞生防護中心今日（16日）聯同多個相關政府部門和機構舉行代號「紫龍晶」的公共衞生演習，強化持份者處理疑似埃博拉病（又稱伊波拉）輸入個案時的應變和協調能力，並提高各單位處理突發公共衞生事件的防範意識。約80名相關部門及機構代表參與衞生署今日舉行的演習，包括消防處、機場管理局及醫管局。



衞生署衞生防護中心6月16日聯同多個相關政府部門和機構展開應對疑似埃博拉病輸入個案公共衞生演習。港口衞生科人員在模擬情景中在香港國際機場航班閘口為一名出現病徵的旅客進行體溫監測。衞生署署長林文健醫生（左一）、中心總監徐樂堅醫生（左二）及多名觀察員在旁觀看。(政府新聞處圖片)

衞生署衞生防護中心6月16日聯同多個相關政府部門和機構展開應對疑似埃博拉病輸入個案公共衞生演習。中心港口衞生科人員在模擬情景中在香港國際機場的衞生站為一名出現病徵的旅客進行健康評估。旁為衞生署署長林文健醫生（右一）、中心總監徐樂堅醫生（右二）及多名觀察員在旁觀看。(政府新聞處圖片)

衞生署表示，演習分為兩個部分。第一部分於香港國際機場舉行，場景模擬一名曾到訪受埃博拉病影響地區的人士乘搭航班抵港，在機場出現發燒及嘔吐等病徵。經中心港口衞生科的駐機場人員發現後，隨即統籌相關單位按香港政府的「埃博拉病毒病準備及應變計劃」落實執行相應措施，包括醫學評估、感染控制、環境消毒、流行病學調查等，以及迅速將疑似埃博拉病患者轉送到位於瑪嘉烈醫院的醫院管理局傳染病中心作隔離治療。

演習的第二部分於瑪嘉烈醫院舉行。場景模擬醫管局傳染病中心接收及隔離從香港國際機場轉送的疑似感染埃博拉病患者，測試相關流程以及感染控制、深切治療、安排緊急病毒化驗等程序。

衞生署衞生防護中心6月16日聯同多個相關政府部門和機構展開應對疑似埃博拉病輸入個案公共衞生演習。衞生署署長林文健醫生（左二）、中心總監徐樂堅醫生（左三）、中心緊急應變及項目管理處主任梁耀康醫生（左一）及多名觀察員視察機場管理局的承辦商人員在模擬情景中進行清潔及消毒程序。(政府新聞處圖片)

衞生署衞生防護中心6月16日聯同多個相關政府部門和機構展開應對疑似埃博拉病輸入個案公共衞生演習。衞生署署長林文健醫生（左三）、中心總監徐樂堅醫生（左四）、中心感染控制處主任馬紹強醫生（左二）視察前線工作人員卸除個人防護裝備的程序及相關防護措施。(政府新聞處圖片)

衞生署署長林文健表示，目前埃博拉病的疫情主要集中在非洲剛果民主共和國和烏干達等地區，對本港公共衞生造成的即時影響屬於低，本港至今亦從沒錄得埃博拉病確診個案。他表示，政府不會掉以輕心，已全方位落實各項防控措施和應變部署，今次跨部門聯合演習，是繼上年11月後，衞生署針對埃博拉病這種高致病性傳染病而舉辦的第二次大型跨部門演習。

林文健表示，演習目的是在真實場景，嚴格測試各持份者在處理疑似埃博拉病個案時每一個關鍵環節的實際操作，確保銜接順暢、協作高效，並及早找出可改善之處，務求減低本地傳播的風險。

他補充，衞生署同時已全面加強感染控制方面的防禦和教育工作，包括由五月起為60多名來自不同政府部門和機構員工提供培訓，指導他們使用個人防護裝備的正確方法、程序和相關防護原則；為公私營醫護人員舉辦了有關埃博拉病的講座，超過1,500名醫護人員參與；中心轄下的感染控制科學委員會上周亦舉行會議確認在各類醫療及社區場景中正確使用個人防護裝備的建議。

衞生署表示，過去已累計舉行33場類似演習，模擬場景涵蓋麻疹、鼠疫、中東呼吸綜合症及人類感染禽流感等不同傳染病，持續強化社區及醫護人員的防患意識，為可能出現的疫症做好準備。

衞生署衞生防護中心6月16日聯同多個相關政府部門和機構展開應對疑似埃博拉病輸入個案公共衞生演習。消防處人員在模擬情景中，調派配備高效負壓換氣系統和危重病症運送專用設備的感染控制及危重病症運送救護車，將一名疑似埃博拉病患者送往指定醫院。(政府新聞處圖片)

衞生署衞生防護中心6月16日聯同多個相關政府部門和機構展開應對疑似埃博拉病輸入個案公共衞生演習。一名疑似埃博拉病患者，在演習中被送到位於瑪嘉烈醫院的醫院管理局傳染病中心作隔離治療。(政府新聞處圖片)

伊波拉病死率介乎25%至90% 平均值約為50%

衞生署表示，埃博拉病是由感染屬於絲狀病毒科的埃博拉病毒屬所致，通過密切接觸受感染動物的血液、分泌物、器官或其他體液而傳到人類。人與人之間的傳播途徑包括直接接觸（透過破損皮膚或黏膜）感染者的血液、分泌物、器官或其他體液，以及間接接觸受到這類體液污染的環境。根據世界衞生組織的資料，在以往的疫情爆發中，埃博拉病的病死率介乎25%至90%，平均值約為50%。

世界衞生組織於今年5月17日宣布，非洲剛果民主共和國和烏干達境內出現由本迪布焦病毒引起的埃博拉病爆發，構成國際關注的突發公共衞生事件。香港政府同日宣布啓動「應變計劃」下三級應變級別中最低的戒備應變級別，保障市民健康；政府亦於五月二十一日決定對剛果民主共和國發出紅色外遊警示，呼籲市民如非必要，應避免前赴當地。