醫務委員會今日（18日）就註冊西醫洪裕德涉嫌干犯刑事罪行及專業失德的案件展開紀律研訊。洪裕德被控於2024年醉駕罪成，及未有於28天限期內上報醫委會，兩項控罪罪成，醫委會決定向其發警告信，並將命令刊憲。



註冊西醫洪裕德（右二）被控於2024年醉駕罪成，及未有於28天限期內上報醫委會，兩項控罪罪成，醫委會決定向其發警告信，並將命令刊憲。（吳美松攝）

根據醫務委員會研訊文件，洪裕德面對兩項指控。首項指控指他於2024年5月24日在沙田裁判法院被裁定「呼氣中的酒精濃度超越訂明限額的情況下駕駛汽車」罪名成立，違反香港法例第374章《道路交通條例》，屬可判處監禁的罪行。

第二項指控則指他未有在被定罪後28日內，就上述定罪向醫務委員會作出申報，違反了《專業操守指引》（2022年10月修訂版）第29.1條，因而被指控專業失德（misconduct in a professional respect）。

2024年尖沙咀駛往馬鞍山 醉駕切線撞車 無人受傷

根據控方案情，事件發生於2024年3月22日深夜11時許，被告駕駛車輛由尖沙咀駛往馬鞍山。當行至涉事路段時，被告的車輛由高速公路左線第三線切入左線第二線，撞向防撞緩衝墊後反彈回左線第一線，並與另一車輛碰撞。事件中兩車輕微受損，無人受傷。

被告進行酒精呼氣測試，初步篩查顯示被告每100毫升呼氣含51微克酒精，及後被帶往馬鞍山警署調查，第二次酒精呼氣測試讀數則為49微克，超出法定限制。被告最終在沙田裁判法院承認控罪。被告被判處120小時社會服務令、取消駕駛資格12個月，並須在停牌最後三個月內自費完成駕駛改進課程。

註冊西醫洪裕德被控於2024年醉駕罪成，及未有於28天限期內上報醫委會，兩項控罪罪成，醫委會決定向其發警告信，並將命令刊憲。（吳美松攝）

辯方稱涉事醫生誤解申報時間 延遲12天匯報

辯方代表指，被告已經過充分諮詢，並完全明白兩項控罪的實質內容與指控性質。被告理解針對其本人的指控性質後，決定自願就控罪承認責任，並且同意由控方所提交的基本案情。

研訊小組經商議後，研訊小組主席霍泰輝教授宣判被告專業失德罪成。

辯方代表其後表示，本案屬於「延遲披露」而非「完全沒有披露」，稱被告一直謹記專業披露的責任，惟因誤以為須等待刑事訴訟程序正式完結後才計算28天的匯報期，導致其提交的信件日期為同年6月29日，較限期遲了8天，若以委員會實際收到信件的7月3日計算則遲了12天。辯方又指，這屬於被告嘗試履行責任卻因認知錯誤而產生的遲誤，與完全將責任拋諸腦後的惡劣隱瞞性質截然不同。

辯方續指，被告在長達數十年的醫療執業生涯中記錄良好，熱心參與義務服務，今次醉駕僅屬單一事件，且在該次事件前後均未曾涉及任何酒後駕駛罪行，而且該次並非嚴重醉駕事件。為了防止同類事件再次發生，被告事後已採取積極的補救及改善步驟，包括大幅減少親自駕駛汽車的機會，並在日常生活中改用公共交通工具。

辯方最後敦請醫務委員會考慮對兩項控罪作出整體處分，並以發出警告信或予以譴責作處置，同時希望委員會考慮本案並非由醫療失誤引起，而是源於個人品行問題。

研訊小組接納非蓄意隱瞞 料再犯風險低

研訊小組再商議後，霍泰輝指被告所涉醉駕案中幸未造成任何人命傷亡。作為一名註冊醫療人員，被告理應比一般外行人更清楚酒精對駕駛能力的負面影響。不過，小組接納答辯人已坦白承認行為的嚴重性，對酒後駕駛的決定深感後悔，並已從定罪中汲取深刻教訓，相信其未來再次犯案的風險低。

至於延遲披露的控罪，被告解釋是由於認為只需在整個刑事案件完成後才向醫委會報告，小組經審視後接納其並非蓄意隱瞞。綜合考量案件的性質、嚴重性以及求情陳詞，小組就兩項控罪，決定向被告發出警告信，並需將命令刊憲。