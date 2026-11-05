衞生署感染控制處主任馬紹強衝紅燈危駕罪成沒呈報　遭醫委會警告

衞生署衞生防護中心感染控制處主任馬紹強2024年12月因在沙田衝紅燈與對面行車線電單車相撞，被判危險駕駛罪成，但他未在規定期限內呈報醫委會，涉嫌專業失德。醫委會今早（5日）聆訊時馬紹強認罪，求情時承認有疏忽，研訊小組考慮到案件性質與嚴重程度，決定向馬發警告信，但不會就此刊憲。



衞生署感染控制處主任馬紹強被裁定一項危險駕駛罪成，惟未在規定期限內呈報醫委會，被裁定專業失德，獲發警告信。（林遠航攝）

馬紹強被指身為註冊醫生，在2024年12月5日在沙田裁判法院被裁定危險駕駛，同時未有按規定在28日內就定罪通報醫委會，涉嫌專業失德。

沙田衝紅燈與電單車相撞 前年12月因危駕被判罰$3000及停牌半年

醫委會秘書處代表律師陳心妍引述案情指，事發時，馬紹強駕駛私家車在沙田小瀝源路右轉入大老山公路，其間衝紅燈，並與對面行車線的電單車相撞。電單車司機背部受傷，被送往醫院治理，同日出院。馬紹強在2024年12月5日在沙田裁判法院認罪，被判罰款3,000元及停牌半年。

醫委會。（資料圖片/廖雁雄攝）

有事先呈報將被定罪 但在醫委會秘書處要求下翌年4月才交定罪資料

今日醫委會案情指，馬紹強在2024年11月17日，就執業證明書申請續期時，已事先通報將被定罪。惟定罪後，馬未有呈報醫委會。負責處理續期申請的衞生署中央註冊室之後通報醫委會，馬在醫委會秘書處要求下，在翌年4月提交定罪資料。

醫委會裁發警告信但不會刊憲

馬紹強今日自行出席聆訊並認罪。他向委員會提交求情信，求情時承認有疏忽，明白即使已事先通報有待決的控罪，仍有報告定罪的責任。研訊小組退庭商議後，裁定他專業失德。研訊小組主席蔡堅指，考慮到案件性質與嚴重程度，決定向馬發警告信，但不會就此刊憲。