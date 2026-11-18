李嘉誠基金會引入的「治癌神器」Histotripsy，除無創醫肝癌及胰臟癌，更拓展至腎癌。港大醫學院臨床醫學學院外科系領導的研究團隊，今年10月成功完成兩宗以「組織碎化技術」治療原發性腎癌的病例，屬亞洲首例，術後病人能夠保留腎臟，並在翌日出院，沒有出現併發症。目前團隊正招募更多臨床試驗對象，希望未來技術正式推出時，讓更多腎癌病人有多一個治療選擇。



港大醫學院臨床醫學學院外科系領導的研究團隊，完成首宗以「組織碎化技術」（Histocripsy）治療原發性腎癌。(梁鵬威攝)

新無痛技術治療腎癌 術後不留傷口

目前治療腎癌方案主要分為四種，包括主動監察、手術、消融治療以及藥物治療。而新研究的「組織碎化技術」是一項無創、無痛手術，透過在患者體外發射聚焦超聲波，在腫瘤內部產生微氣泡雲，微氣泡雲快速膨脹與收縮，將腫瘤組織液化並破壞。

此手術在身上不留傷口、不依賴熱能、沒有輻射，病人接受治療後在短時間恢復。早期研究亦顯示，此技術或有助激發人體抗癌免疫反應。

新研究的「組織碎化技術」是一項無創、無痛手術。(梁鵬威攝)

兩腎癌初期患者試驗 手術一小時內完成 翌日出院

港大醫學院在李嘉誠基金會捐助下，兩年前成為亞洲首間成功引入這項技術治療肝癌的機構，其後處理胰臟癌。港大醫學院與港怡醫院於上月合作進行臨床試驗，進一步將技術擴展至腎癌治療。

接受治療的兩位病人均是腎癌初期患者，分別為70歲男士及71歲女士。他們均在1小時內完成治療，並在翌日出院，出院後定期覆診，情況穩定，兩病人均沒有觀察到併發症。

其中一位接受治療的患者李先生在記者會上分享經歷。(梁鵬威攝)

稱不想捱刀拒傳統方法 讚新技術無痛吸引

其中一位接受治療的患者李先生在記者會上分享經歷，他過去有吸煙習慣，不過在20年前已戒煙。10年前，他曾接受肝膽胰手術，及後持續覆診。數月前，他在一次覆診時照磁振造影（MRI）發現腎臟腫瘤，遂轉介至泌尿科。

他坦言當初覺得自己年紀老邁，加上接受過大型手術，知道過程必然會辛苦，因此不想開刀。不過，他指，經研究團隊成員、外科系臨床助理教授梁崇禮向他介紹「組織碎化技術」後，決定接受治療。他解釋，「最主要係無痛嘛」。

李先生形容，在當日早上11時接受治療後，下午1時已經能夠進食午餐，翌日下午出院。他又指，術後首兩日出現血尿，不過醫生解釋屬正常狀況，及後亦恢復正常。

+ 16

招募15名早期局限性腎細胞癌病人作臨床試驗

港大醫學院團隊指，期望望能提高公眾對「組織碎化技術」的認知，讓病人有多一個治療選擇。外科系臨床教授陳智仁強調，新技術不是單一治療，而是希望能夠在未來配合其他治療方式一起進行。團隊正招募15名早期局限性腎細胞癌病人參與臨床試驗，詳細參加資格需由研究團隊再評估。