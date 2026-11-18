中大醫院一名45歲女病人今年九月接受手術，原先計劃切除子宮及雙側輸卵管，卻遭誤切雙側卵巢，院方最新交代稱涉事醫生手術期間「走神」而出錯。中大醫院行政總監透露，該醫生是合約形式聘請的駐院婦產科專科醫生，是「好有經驗既醫生」，在業界備受尊重。院方認為事件不涉道德或技術問題，事後仍有安排該醫生做手術，至今未再出現問題。



至於進行手術的其他醫護，鍾指手術複雜，護士若有能力提醒是「錦上添花」，院方認為他們已達致標準下的要求，看不到有懲處護士的需要。



鍾健禮指，保留卵巢及將子宮連同卵巢等一併切除的手術，解剖平面並不一樣，涉事醫生在手術期間採取了錯誤路徑及解剖平面，其取出的器官包括卵巢。

中大醫院護理總監譚綺薇及行政總裁鍾健禮。(林遠航攝)

稱涉事醫生富經驗、業界備受尊重

鍾健禮指，涉事醫生是合約形式聘請的駐院婦產科專科醫生，並非醫院僱員。他形容對方是一位「好有經驗既醫生」，在業界備受尊重、「好多人都係佢教出嚟」，亦有好多病人讚訟，口碑好，形容事件不幸。

被問到「走神」原因會否與涉事醫生的年紀有關、術前有否做充足準備，鍾指，院方對此有關注，亦有向醫生了解，相信為個別事件，與是否太多手術、手術時間無甚關係，強調該醫生過往手術紀錄良好。院方事後亦有評估，認為事件不涉道德或技術問題，事後仍有安排該醫生做手術，惟護士已「特別關注、支援」該名醫生，直至現時其他手術未出問題。

不會公布醫生懲處內容

至於事後懲處，鍾指院方可考慮發警告信等，整體而言，若合約醫生出錯，院方亦可考慮中止合約、不再續約等，亦可與醫生商討停止臨床工作，又或加強訓練，亦可向相關監管機構投訴。他又指，院方會根據人事程序進一步處理醫生要承擔的責任，惟因私隱問題，不會公布個別醫生懲處內容，但一定會向病人交代。

護士不作懲處 院方稱程序上已達標

至於病人後續，鍾指院方會免費跟進後續所需的治療，又指病人與醫生事後仍保持良好關係，選擇由同一位醫生跟進後續治療。

至於進行手術的其他醫護，護理總監譚綺薇指，一般該手術除主刀醫生外，有麻醉科醫生及三位護士，一名負責支援醫生，一名負責儀器，一名為有需要時支援的「走房」；另有一名手術室助理。

鍾健禮指，手術當中各器官會被脂肪包圍，與一般平面圖不同，「老實講，除咗醫生自己，除非你係好熟專科，你唔係咁容易理解」。

他形容若護士有能力提醒是「錦上添花」，而按院方調查，護士已在程序上已達致標準下的要求，強調主要責任由醫生負責，看不到有懲處護士的需要，事件亦是由護士發現。