中大醫院早前為一名45歲女病人進行腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術，卻不慎錯誤切除雙側卵巢。院方昨日發稿交代，形容涉事醫生在手術期間因「高度專注於處理當下的臨床步驟，出現短暫的認知盲點」，將會根據人事條例對其作出處分。

中大醫院下午12時半舉行傳媒簡介會，行政總裁鍾健禮就事件致歉，並指涉事合約駐院醫生承認個人失誤，澄清「認知盲點」非語言藝術，而是翻譯欠佳，當時應為「失神」或「走神」。



中大醫院護理總監譚綺薇及行政總裁鍾健禮。(林遠航攝)

醫生在手術時採取錯誤路徑 將卵巢等一併切除

鍾健禮表示，對事件深表病心及遺憾，對病人及家屬致慰問和歉意，亦向公眾致歉。鍾健禮指，涉事醫生是合約形式聘請的駐院婦產科專科醫生，形容是「好有經驗嘅醫生」，業界備受尊重，「好多人被佢教出嚟，備受病人讚揚，口碑係好好」。

他指，患者本身因子宮內膜病變而求歲，並於9月12日腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術。相關手術有兩個方案，第一個方案是保留卵巢，另一個是卵巢、子宮及輸卵等一併切除，病人選擇了保留卵巢。醫生做手術時，需要做解剖才可到達手術部份，他引述醫生指花費了15分鐘至20分鐘始到達，其後錯誤進行第二個方案。

鍾健禮在記者會上也解說，醫生進行這類手術會將整個器官取出，而非逐個部份取出，前文所提的兩種方案，腹腔鏡要到達的解剖平面並不一樣，醫生在手術期間是採取了錯誤路徑，進入了錯誤的解剖平面，取出的器官包括卵巢。

他回應提問時又提到，當病人器官被取出後，護士會送往病理科。他指，護士知悉病人保留卵巢的決定，向醫生確認登記、查詢是否只有子宮與輸卵管時，醫生當下則知道自己取出的包括卵巢，即醒覺做了與病人商量不同的手術。

鍾健禮指，保留卵巢及將子宮連同卵巢等一併切除的手術，解剖平面並不一樣，涉事醫生在手術期間採取了錯誤路徑及解剖平面，其取出的器官包括卵巢。(林遠航攝)

新聞稿用「認知盲點」因翻譯欠佳 非語言藝術

院方昨日新聞稿用了「認知盲點」字眼，鍾健禮強調無意圖作遮掩，亦非語言藝術，「可能翻譯得唔係咁好」，提到根源調查委員會形容醫生當時「temporarily collapse of the situation awareness」，可以說是「失神」、「走神」，院方對此感到遺憾。

他指，病人當晚8時半完成手術，醫生在9時前已向病人解釋，九時多立即告知病人家屬。鍾健禮指當晚十時已與醫生聯絡，對方直接承認屬其過失。至於跟進工作，他指，與病人商討後，病人仍選擇由涉事醫生跟進其病況。

不便透露如何處分 將盡快開展相關程序

被問到或令醫生「失神」的原因，例如年紀會否有影響，鍾健禮僅稱看過醫生過往紀錄，未試過出錯。對於會如何處分涉事醫生，他表示不便透露，但會盡快開展相關程序，並指雖然結果未必向公眾交代，但會向病人交代。他指，合約醫生會有不同處分方法，例如給予口頭或書面警告，另一方面，可經合約處理，包括選擇解約或不續約等，臨床上是否須停止或監察等，醫院亦可向監管機構作出投訴。

中大醫院一名45歲女病遭錯誤切除雙側卵巢。(資料圖片)

事隔兩個月後始公布 稱尊重病人私隱 亦待衞生署公布

事件於9月中發生，至衞生署日前（16日）公布，公眾始知悉，鍾健禮說院方已按法規通報，強調無意隱瞞，亦清楚衞生署會定期公布醫療風險警示事件，重申並非想遲公布，而是當時想尊重病人私隱，為病人癒後作好安排及支援，故希望待署方公布後，有需要便再就事件作說明。

中大醫院護理總監譚綺薇指，手術前團隊已核實內容，但考慮到手術時長，有時短則兩三小時，複雜的或需五六小時，在事件發生後，院方已即時檢討，並已加強手術室內的警示，在醫生做手術期間會看的屏幕上張貼警示，以持續提醒醫生。

中大醫院護理總監譚綺薇指，在事件發生後，院方已即時檢討，並已加強手術室內的警示，在醫生做手術期間會看的屏幕上張貼警示，以持續提醒醫生。（林遠航攝）

中文大學醫院今年9月為一名45歲女病人進行切除子宮及雙側輸卵管手術，期間不慎切錯雙側卵巢，目前病人情況穩定。

中大醫院昨日發聲明稱，調查結果顯示，涉事醫生在手術期間，「因高度專注於處理當下的臨床步驟，出現短暫的認知盲點」，未能貫徹執行原定保留卵巢的手術方案。院方指，該醫生承認錯誤，院方會嚴肅跟進其個人責任，並根據人事條例對該醫生作出處分。