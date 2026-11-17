衞生署昨日（16日）公布今年9月錄得兩宗私營醫療機構呈報的醫療風險警示事件，其中一宗為香港中文大學醫院為45歲女病人進行切除子宮及雙側輸卵管手術時，不慎切錯雙側卵巢，目前病人情況穩定。



中大醫院今午（17日）發聲明稱，對事件深表痛心及遺憾，再次對病人及其家屬致以最深切的慰問與誠摯歉意，並向公眾致歉；又指調查結果顯示，涉事醫生在手術期間因高度專注於處理當下的臨床步驟，出現短暫的認知盲點，未能貫徹執行原定保留卵巢的手術方案，該醫生承認錯誤，院方會嚴肅跟進該名醫生的個人責任，並會根據人事條例對該醫生作出處分。



香港中文大學醫院有女病人被誤切雙側卵巢。（資料圖片／賴卓盈攝）

衞生署於9月接獲2宗私營醫療機構呈報的醫療風險警示，其中涉及香港中文大學醫院為一名45歲女病人進行腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術期間，錯誤切除其雙側卵巢。中大醫院今午發聲明，稱對事件深表痛心及遺憾，再次對病人及其家屬致以最深切的慰問與誠摯歉意，並向公眾致歉。

原定計劃列明保留雙側卵巢 護士核對手術標本發現錯誤

院方指，該女病人早前到該院求診，經診斷後懷疑子宮內膜病變，於9月12日進行腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術，手術同意書及原定手術計劃均列明保留雙側卵巢。手術開始前，手術團隊已按既定程序完成相關核對，並確認原定手術項目。

至手術標本取出後，護士在核對標本期間發現，雙側卵巢已包括在手術標本內，並即時通知醫生，指情況與原定保留雙側卵巢的手術計劃不符。

香港中文大學醫院。（資料圖片）

涉事醫生高度專注處理臨床步驟 出現短暫認知盲點

院方稱，事發後已第一時間向病人及家屬坦誠交代情況並致歉，同時嚴格按照《私營醫療機構條例》的規定，於24小時內向衞生署呈報，並成立根源分析委員會進行全面徹查。調查結果顯示，涉事醫生在手術期間因高度專注於處理當下的臨床步驟，出現短暫的認知盲點，未能貫徹執行原定保留卵巢的手術方案。

醫生承認錯誤 院方會跟進其個人責任並處分

院方說，涉事醫生承認錯誤，向該名女病人及其家人衷心致歉及解釋事件，院方會嚴肅跟進該名醫生的個人責任，並會根據人事條例對該醫生作出處分。目前病人情況穩定，繼續於中大醫院接受適切醫療跟進及支援。

院方稱已落實改善措施 包括手術期間設置清晰視覺提示

中大醫院又稱，已就事件進行全面檢討，並因應檢討結果落實適當跟進及改善措施，包括在手術進行期間，設置清晰視覺提示，協助整個手術團隊執行手術程序，嚴防同類事件發生，並會繼續全力配合衞生署的跟進工作。