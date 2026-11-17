衞生署昨日（16日）公布今年9月錄得兩宗私營醫療機構呈報的醫療風險警示事件，其中一宗涉及一間私家醫院為45歲女病人進行切除子宮及雙側輸卵管手術時，不慎切錯雙側卵巢，目前病人情況穩定。據悉，涉事醫院為中大醫院。



婦產科醫生余啟文今早（17日）接受商業電台《在晴朗的一天出發》訪問，正常人體構造下，醫生不會認錯器官，因形狀、顏色、位置都不同；若輸卵管、卵巢出現黏連，手術時則有機會難以分辨，但醫生一般會事前、事後向病人說明情況。他又估計醫療失誤與腹腔鏡手術無關，而患者被誤切雙側卵巢，或會導致其荷爾蒙斷崖式下降，他建議患者短期服用荷爾蒙補充劑改善狀況。



香港中文大學醫院有女病人被誤切雙側卵巢。（資料圖片／賴卓盈攝）

衞生署：無證據顯示醫院在人手設備等違守則

衞生署昨日（16日）公布今年9月錄得兩宗私營醫療機構呈報的醫療風險警示事件。署方表示，其中一宗涉及45歲女病人在進行腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術期間，其雙側卵巢被錯誤切除。據悉，涉事醫院為中大醫院。

衞生署回覆查詢表示，沒有證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面，違反實務守則適用的要求，而導致本次醫療風險警示事件。

中大醫院回覆查詢指，院方高度關注事件，並已按「醫療風險警示事件」規定向衞生署呈報。院方指，病人術後情況穩定，院方已向病人及其家屬致歉及解釋事件，並提供適切的醫療跟進及支援。院方已全面檢討事件，並會因應檢討結果落實適當跟進及改善措施。

中大醫院稱，已向病人及其家屬致歉及解釋事件。（資料圖片)

婦產科醫生：正常構造下不會認錯器官

婦產科醫生余啟文接受電台訪問時表示，正常構造來說不會認錯器官，因形狀、顏色、位置都不同。若輸卵管、卵巢出現黏連，手術時有機會難以分辨。不過，他指，部份病症如盆腔炎，較難在事前觀察到黏連狀況，而子宮內膜移位則會觀察到朱古力瘤的位置，一般醫生認為手術有風險，都會在事前或手術後向病人解釋。

醫生術前須多次確認切除部位

至於切除輸卵管手術可分為傳統開刀及腹腔鏡手術，涉事女病人在進行腹腔鏡手術時發生事故。余啟文指，估計事件與腹腔鏡手術無關，除非體內大量出血或器官結構異常，否則醫生都能透過腹腔鏡找到正確器官。他亦指，包括手術前、入手術室期間、和做手術麻醉前，醫生會與病人多次確認切除的部位，醫生肯定會知道病人是否切卵巢，若手術期間發現醫生切錯，手術室內醫療人員都要出聲。

誤切兩卵巢或令患者荷爾蒙斷崖式下降 宜服用荷爾蒙補充劑

余啟文又指，一般婦女到達更年期，荷爾蒙會慢慢下降，但將兩個卵巢同時切除會讓患者直接進入更年期，荷爾蒙斷崖式下降，導致短時間內出現潮熱、夜汗、心跳、煩燥。若出現以上症狀，余啟文會建議患者接受短期療程，服用荷爾蒙補充劑一年半載左右，則有效讓病人慢慢適應症狀。