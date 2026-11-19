現時香港公共小巴的法定數目上限為4,350輛，有效期直至明年6月20日，運輸署近日就配額安排諮詢業界意見。

翻查資料，目前有約300輛公共小巴未有領牌，當中逾六成為紅色小巴。有小巴業界指，近年生意轉差，雖然部份車主沒有為車輛續牌，但期望捱過「寒冬」後，市道好轉將會重新「出牌」，盼政府保留原有配額。



現時香港公共小巴的法定數目上限為4,350輛，有效期直至明年6月20日，運輸署近日就配額諮詢業界意見。（資料圖片）

300輛公共小巴未有領牌 逾六成為紅色小巴

據運輸署向小巴業界發出的諮詢信件，內文提及維持公共小巴總數限額於4350輛，並延續有效期至2032年6月20日為止，署方提供三個選擇供業界剔選和填寫，包括「贊成」、「沒有意見」及「其他意見」。

運輸及物流局早前披露，截至今年4月底，約3460輛公共小巴車輛登記為專線小巴，當中約3350輛已領牌；以及約890輛公共小巴車輛登記為紅巴，當中約700輛已領牌。換言之，約300部公共小巴未有領牌，當中逾六成為紅色小巴。

現時香港公共小巴的法定數目上限為4,350輛，有效期直至明年6月20日，運輸署近日就配額諮詢業界意見。（資料圖片）

業界︰部份車主盼捱過寒冬後「出牌」

漢華小型巴士商會有限公司主席周宜慎表示，近年經濟轉型、各行業萎縮，小巴業界生意同受影響，牌價出現跌幅，雖然不少車主沒有為車輛續牌，但期望捱過「寒冬」後，市道好轉便重新「出牌」，故贊成保留4,350個配額。

周宜慎又指，期望政府提供補貼，推動電動公共小巴發展，因不少車主有意換車，但未能負擔，加上油價因國際形勢上漲，若政府加快推動電動公共小巴，則可減輕車主負擔。他並促請政府加強監管保險業界，以免保費過高，對車主構成財政壓力。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華。（資料圖片）

業界盼配額維持不變 倡開放更多區域予紅色小巴行駛

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華，同樣希望配額維持不變。他表示，近年受鐵路和巴士網絡影響，小巴業界生意下跌，有車主因無力償還貸款，而被財務公司扣押小巴作抵償。

張漢華期望政府協助改善經營環境，讓300部「雪藏車」重返市面流通。他舉例指，目前紅色小巴無法抵達青衣、東涌及天水圍等區域，若當局開放「禁區」，便能吸引更多業界人士開辦紅色小巴。

張漢華補充指，許多車主過往曾以高價購入小巴牌，惟牌價已由最高峰約700萬元，跌至現在約300萬元，若政府削減限額並收回牌照，未必按照當年的買入價，向車主作出賠償，因此建議配額維持不變。