新皇崗口岸懶人包｜13條巴士小巴路線直達　合作查驗e道怎申請？

採用「合作查驗、一次放行」通關模式的新皇崗口岸，將於下周一（12日）早上6時30分正式啟用。屆時皇巴將會停運，改由7條專營巴士線及6條專線小巴等投入服務，將由口岸直達港九新界各區。什麼是「合作查驗、一次放行」？如何乘交通工具到新皇崗口岸？以下一文看清。



新皇崗口岸港方口岸區於7月31日正式啟用。（資料圖片／湯致遠攝）

新皇崗口岸為深圳與香港之間唯一實行24小時旅檢通關的大型陸路口岸。（資料圖片／湯致遠攝）

新皇崗口岸｜何時開放？

政府今日公布，新皇崗口岸將於下周一（12日）早上6時30分開放正式開通運行，為旅客和客運車輛提供24小時通關服務，同時暫停往來深圳皇崗口岸臨時旅檢樓和香港落馬洲管制站的旅檢服務。

新皇崗口岸｜合作查驗、一次放行是什麼？

嶄新的「合作查驗、一次放行」通關模式下，兩地政府將在口岸邊界線上各自的司法管轄區內並排設置自助及人工查驗設施，旅客使用自助通道時只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身分便可通過出入境雙方的查驗區域及完成兩地出入境手續。

當局指配合「一地兩檢」安排，使用新皇崗口岸的整體通關時間將從原來落馬洲／皇崗口岸的約30分鐘，大幅縮短至約5分鐘。

保安局8月4日圖文解說3個「一地兩檢」口岸，3個運作方式的不同與特色。（保安局Facebook）

新皇崗口岸內設134條「合作查驗」自助通道。（資料圖片／湯致遠攝）

市民可經自助通道免出示證件「刷臉」通關。（資料圖片／湯致遠攝）

新皇崗口岸｜合作查驗e道如何登記申請？

合資格的香港居民可於即日起透過「香港e-道」應用程式（舊稱「非觸式e-道」），登記使用「合作查驗」自助通道。

此外，所有合資格香港居民亦可前往設置於皇崗口岸的e-道登記處或自助服務站即場辦理登記；而18歲或以上的合資格香港居民更可在首次使用「合作查驗」自助通道時，同時進行登記及完成辦理兩地出入境手續。

皇崗口岸的e-道登記處。（鄧倩螢攝）

合資格香港居民亦可前往設置於皇崗口岸的自助服務站即場辦理登記。（鄧倩螢攝）

已登記內地快捷通道是基本條件，若未登記內地快捷通道，必須先在內地進行登記，才具備登記「合作查驗」自助通道的資格。（鄧倩螢攝）

已登記內地快捷通道是基本條件，若未登記內地快捷通道，必須先在內地進行登記，才具備登記「合作查驗」自助通道的資格。符合上述資格，並年滿18歲的香港居民均可以使用具備生物特徵認證技術的智能電話登記，步驟如下：

1. 下載「香港e-道」流動應用程式

2. 選擇「合作查驗」

3. 以「智方便」核實身份

4. 按照指示完成登記使用「合作查驗」自助通道的手續



合資格的香港居民可於即日起透過「香港e-道」應用程式，登記使用「合作查驗」自助通道。（鄧倩螢攝）

申請合作查驗e道有什麼資格限制？

年滿7歲或以上，並符合以下資格的香港居民，由即日起可登記使用「合作查驗」自助通道：

* 持有香港永久性居民身份證及「回鄉證」，並已登記內地快捷通道；

* 持有香港永久性居民身份證及《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》，並已登記內地快捷通道；

* 持有香港居民身份證及「回鄉證」，並已登記內地快捷通道；或

* 持有香港居民身份證及《往來港澳通行證》並附有有效赴港簽注。



7至17歲的合資格香港居民，必須由父母或合法監護人以其「香港e-道」代為辦理登記手續。

14歲或以上的合資格香港居民，在登記使用「合作查驗」自助通道時，亦可一併登記「刷臉通關」服務，透過免出示證件模式使用自助通道服務。

四類人使用不同登記方法的權限。（鄧倩螢攝）

合資格的香港居民可於即日起透過「香港e-道」應用程式，登記使用「合作查驗」自助通道。（資料圖片/鄧倩螢攝）

新皇崗口岸｜與其他「一地兩檢」口岸有何分別？

保安局稱，重建的皇崗口岸開通後，香港將會有三個實施「一地兩檢」口岸，雖然同樣為「一地兩檢」，但運作方式各有不同：

．深圳灣口岸：位於南山區，人車皆可通行，開放至午夜，被譽為「開荒牛」。

．西九龍站：設於香港西九龍站，專為高鐵旅客而設。

．皇崗口岸：港深唯一24小時運作的旅檢口岸，更是首次以「合作查驗、一次放行」通關。另外，同時持有回鄉證及身份證的市民，可以自由選擇用回鄉證或身份證過關。

新皇崗口岸｜如何乘坐公共交通工具前往？

皇崗口岸會有七條專營巴士（包括一條通宵）、六條專線小巴（包括三條通宵）及五條24小時運作的短途跨境巴士路線，直達港九新界各區。其中，專營巴士線途經九個港鐵站及四個巴士轉車站，便利轉乘鐵路或巴士前往各區。跨境人士應及早計劃行程，注意各路線在日間和通宵時段的服務時間，選擇合適路線往返新口岸。

專營巴士日間路線 路線 終點 途經範圍 九巴B10 葵翠邨公共運輸交匯處 大欖隧道轉車站、青衣、葵芳 九巴B11 天富巴士總站 新田公共運輸交匯處、元朗市中心、天水圍 嶼巴B12 烏溪沙站公共運輸交匯處 新田公共運輸交匯處、大埔（廣福轉車站）、科學園、馬鞍山 城巴B13 小西灣（藍灣半島） 新田公共運輸交匯處、大欖隧道轉車站、西區海底隧道轉車站、上環、中環、北角、西灣河、柴灣 城巴B14 *初期每日上午及下午繁忙時間提供服務 啟德（世運道） 大欖隧道轉車站、啟德體育園 城巴B15 *星期六、日及公眾假期提供日間服務 青山灣 洪水橋、屯門市中心、屯門站、屯門南

專營巴士通宵路線 路線 終點 途經範圍 九巴NB73 沙田巿中心 新田公共運輸交匯處、上水站、大埔（廣福轉車站）、沙田巿中心

專線小巴日間路線 路線 終點 途經範圍 44B 屯門站 良景邨、屯門醫院 78 八鄉路（近大欖隧道轉車站） 大欖隧道轉車站、錦上路站 44B1 屯門碼頭 屯門市中心、紅橋

專線小巴通宵路線 路線 終點 途經範圍 79S 天水圍（俊宏軒） 朗屏站、元朗市中心 N44B 屯門碼頭 屯門市中心、良景邨、屯門醫院、屯門站 616S 旺角（西洋菜南街） 旺角、九龍塘

短途跨境巴士路線（24小時運作）*個別站點只於指定時段提供服務 路線 終點 途經範圍 旺角 鴉蘭街（金都商場對開） 長沙灣、荔枝角 油尖 柯士甸道過境巴士總站 尖沙咀中港城、佐敦 觀塘 藍田站公共運輸交匯處 觀塘（創紀之城）、九龍灣站、鑽石山站 灣仔 會展站公共運輸交匯處 灣仔（近修頓中心）、上環 荃灣 荃灣愉景新城公共運輸交匯處／荃灣站南豐中心巴士總站（通宵服務） 荃灣市中心、荃灣西站

新皇崗口岸即將在下周一（12日）上午6時30分正式啟用，屆時專營巴士將可直達，服務港人近30年的皇巴（皇崗—落馬洲穿梭巴士），將會完成歷史任務。（九巴提供）

新皇崗口岸｜有否的士站？可否坐網約車？

運輸署表示，皇崗口岸公共運輸交匯處會有的士站，供空載市區和新界的士上客。網約的士方面，口岸大樓內設「預約車隊的士乘客候車區」，但僅供已預約之車隊的士上客用，即普通電召的士，無法前往口岸。另外，由於港方口岸區無設私家車停車場，故非過境私家車，包括網約車，將無法前往口岸。

新皇崗口岸｜皇巴會否繼續營運？

九巴指，新皇崗口岸啟用，亦意味往返新田及皇崗口岸的落馬洲—皇崗跨境穿梭巴士正式完成近30年的歷史任務。皇巴將於10月12日早上6時15分開出最後一班北上往深圳皇崗口岸的班次，預計現場人流眾多，有需要時皇巴士或會提早截龍，前往深圳的乘客如未能上車，可於新田運輸交匯處等候九巴路線B11的首班車前往皇崗口岸。