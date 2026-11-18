近年網購盛行，各區屢見有部份集運營辦商將網購包裹隨處堆放街頭的情況。環境局局長謝展寰表示，食環署在全港接獲有關網購、速遞或集運貨物在派遞時佔用公眾地方的投訴持續上升，由前年126宗至去年324宗，今年頭10個月更有多達894宗，較去年飆升約1.76倍，其中以荃灣及葵青區最嚴重，各有126宗，等於2024年的全港投訴總數。



有立法會議員關注網購包裹佔用公眾地方愈來愈嚴重，建議當局在黑點優先執法，亦有議員建議利用閉路電視系統監察有關網購包裹阻街情况。



各區屢見網購包裹被堆放在公共地方阻街，情況愈趨嚴重。（資料圖片/羅日昇攝）

食環署指今年首10月接獲關於全港網購包裹阻街的投訴多達894宗，較去年全年的324宗增約1.76倍。（資料圖片/羅日昇攝）

謝展寰今日（18日）在立法會會議上表示，食環署於2024年、去年，及今年截至10月31日，就物流業營辦商在公眾地方阻礙街道清掃工作，在全港分別發出18張、156張及534張「移走障礙物通知書」。2024年及去年發出的通知書均獲遵辦，署方因此並無提出檢控。

不過，今年食環署就通知書未獲遵辦或情况嚴重的個案提出7宗檢控，當中6宗已定罪，罰款介乎1,000至1,600元，還有一宗仍在審理中。食環署今年亦就貨物在公眾地方造成阻礙的情况，向違例者發出一張6,000元定額罰款通知書。

謝展寰續指，食環署已主動約見個別物流業營辦商和網購平台公司代表，商討改善其派送包裹的運作模式，包括鼓勵營辦商租用公眾街市攤檔作自提點，以及租用街市可騰出的空間加設自提櫃。現時，食環署轄下16個公眾街市已設立53個可經營自提點攤檔，其中38個已出租；物流業營辦商亦已在香港仔街市和九龍城街市設立自提櫃。

環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片）

民建聯立法會議員鄭泳舜提出，會否在黑點訂立優先執法程序。謝展寰表示，以往食環署只會向營辦商發出通知書，要求他們清走物品，惟情况愈趨嚴重，當局已要求署方日後改為發出定額罰款通知書處理。他又稱，已於本月在九龍城區就網購貨物派送推出執法試驗計劃，包括地區宣傳教育，並聯同民政事務總署、消防處等部門加強宣傳和執法。

新界北議員姚銘亦指，當局一直設有閉路電視監察非法棄置垃圾，未來會增加至3,000部攝錄機，他建議當局在卸貨黑點增設攝錄機。謝展寰則回應指，攝錄機監察街上整體狀况，阻街問題亦屬擴大監察範圍目的，但他認為目前可根據市民投訴掌握黑點，已要求各部門在相關地點與物流公司溝通及宣傳，以加強執法。