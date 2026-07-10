暴雨｜多個集運包裹放後巷任雨淋濕　港男：呢幾日買拼多多真大鑊

本港近日天氣不穩，天文台多次發出暴雨警告，再有集運包裹被放在街邊遭淋濕，慘變「落湯雞」。有港男在Facebook群組「西環變幻時」上載照片，顯示後巷位置擺放多個綠色集運包裹，地面濕透，不排除曾經下過大雨，樓主慨嘆：「呢幾日買咗拼多多嗰啲真係大鑊。」



樓主上載1張照片，顯示後巷位置擺放多個綠色集運包裹，地面濕透，不排除曾經下過大雨，慨嘆「呢幾日買咗拼多多嗰啲真係大鑊」。（Facebook群組「西環變幻時」圖片）

網民回應：就快變月經post，明知解決唔到，但又日日提

帖文引來許多網民討論，不少人都認為相關包裹是拼多多貨品，不禁稱「下次睇埋天氣先買嘢」、「明顯就係垃圾嚟㗎啦」、「就快變月經post，明知解決唔到，但又日日提」，亦有網民指見到類似情況，拍照上載作回應。

有網民指見到類似情況，拍照上載作回應。（Facebook群組「西環變幻時」圖片）

《香港01》早前報道包裹被放在街邊淋濕

《香港01》早前報道，將軍澳有多個快遞包裹被放在路邊，紙盒被大雨淋得濕透破爛，其中1個跌出2條番薯，而番薯亦同樣濕透。另外，其他地方在暴雨下都有多個懷疑拼多多包裹被擺放在街頭，紙盒濕透，部份包裝嚴重變形，並已破損，街道上包裹霸佔半條街，疑似用以送貨的車則停在馬路。

（Facebook群組「西環變幻時」）

其他報道：暴雨｜集運包裹沾雨擺路邊 濕紙箱跌出番薯 網民驚：番薯都淘？

多個包裹被放在地面，其中1個紙盒濕透破爛，跌出的2條蕃薯同樣濕透。（Facebook群組「將軍澳主場」@Kwan Kwan）

有包裹在大雨期間被擺放在街頭，導致貨品濕透。（Facebook@Chapman Chan）

有包裹在大雨期間被擺放在街頭，導致貨品濕透。（Facebook@邹围围）

有包裹在大雨期間被擺放在街頭，導致貨品濕透。（Facebook@Raymond Lo David）

全文：暴雨｜集運包裹沾雨擺路邊 濕紙箱跌出番薯 網民驚：番薯都淘？