政府咪錶泊車系統本月3日發生故障，約4小時後於中午恢復正常。運輸及物流局今日（18日）回覆立法會指，事故源於營辦商在事發當日清晨曾對系統進行軟件更新，而新版本的軟件程式存有缺陷，導致後台系統未能與停車收費錶正常連接。



局方指營辦商已應運輸署要求安排向咪錶使用者發還在事故期間的咪錶收費，並就是次事件向政府作賠償。計及事故涉及的時長，營辦商已承諾向政府賠償金額約130萬元。翻查資料，運輸署與營辦商簽訂的合約總值6.82億元。



立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為昨日咪錶故障確實讓駕駛者感到疑惑，有人甚至選擇駛走，不在咪錶位泊車。（黃偉民攝）

2019年運輸署與香港電訊及Flowbird聯營公司簽訂總值6.82億元合約，由聯營公司更換全港的停車收費錶，並管理、營運及維修新一代停車收費錶，合約為期11年。

營辦商事發當日曾進行軟件更新 新版本程式存有缺陷

政府咪錶泊車系統於11月3日發生故障，營運商香港電訊已就事件提交事故報告。運輸及物流局局最新回覆立法會指，經運輸署、機電署及數字辦一同審視報告後，發現是次事故源於營辦商在事發當日清晨曾對系統進行軟件更新，而新版本的軟件程式存有缺陷，導致後台系統未能與停車收費錶正常連接。

政府部門與營辦商確認後，證實事件並非由於硬件故障、網絡受到破壞而導致傳輸中斷或黑客攻擊引起，亦不涉及任何個人或支付資料外泄。

油麻地長樂街半數咪錶故障、半數正常。（馬耀文攝）

稱營辦商已強化日常實時監察

現時連接全港約11,000部咪錶的後台系統設有兩個伺服器中心，分別負責市區（港島及九龍）及新界區的咪錶。為確保系統的暢順運作，營辦商已強化日常實時監察及每日進行系統健康檢查。另外，運輸署一向會在諮詢機電署後，委託獨立第三方專業機構對整體系統、應用程式、基礎設施及營運流程進行全面保安風險評估及審計。而運輸署將於12月展開下一次全面的風險評估和審計。

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營辦商承諾向政府賠償130萬

現時政府與系統營辦商簽訂的合約，訂定完整的服務水平協議，規範營辦商日常營運、故障通報、修復時限及服務表現要求，當中涵蓋咪錶的整體服務可用性須達99%或以上、重大事故須盡快在不多於15分鐘內通報及45分鐘內到達現場，並在發生事故後於3小時內完成修復損壞的咪錶及於24小時內修復受影響的系統及其他組件。於系統服務中斷時，營辦商除須作通報外，亦須加強熱線人手處理市民查詢，以及提交事故報告和建議優化措施。

為監察營辦商的服務水準及鼓勵營辦商持續優化，運輸署會定期評估營辦商的表現和服務成效。如發現營辦商沒有按照合約條文提供服務，運輸署會施加相應懲處，包括發出口頭警告、書面警告，甚至罰款等。營辦商已應運輸署要求安排向咪錶使用者發還在事故期間的咪錶收費，並就是次事件向政府作賠償。計及事故涉及的時長，營辦商已承諾向政府賠償金額約130萬元。

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政府責成營辦商強化監察措施

為防止故障再次發生，運輸署已聯同機電署全面審視系統的工程設計及變更管理流程，數字辦亦有參與其中給予技術意見。署方已責成營辦商落實多項強化系統監察的措施及嚴格把關軟件更新，並引入高強度負載測試。營辦商承諾日後在系統更新推出前，必須在模擬真實環境的「預備環境」中通過高強度的負載測試，以及探索「先小規模試行、後全面推展」的分階段更新模式，從根源上提升系統韌性。