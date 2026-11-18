名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(18日）在高等法院續審，次被告鄺球接受次子鄺港智的律師盤問時稱，並非因與蔡爭執沒再上加多利山。



鄺球承認，自2022年6月與蔡天鳳吵架後，他無再上加多利山的單位，他解釋因爭執後不想見到蔡天鳳，律師質疑他怕被家中閉路電視拍到，鄺球否認，並說：「層樓我名嘅，我幾時返去都得啦。」

鄺球在盤問下亦同意，若真的有傷害蔡的計劃，也不會信任次子鄺港智。他在律師追問下同意，因鄺港智太軟弱和自我中心，不能參與計劃。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

次被告鄺球否認因與蔡天鳳吵架而無再上加多利山。(資料圖片)

鄺球指蔡天鳳在家中只是「banker」角色，負責給錢各人。（網上圖片)

鄺球稱不知蔡不許兩子女與他見面

代表鄺港智的大律師安華暉指，鄺球定必知道蔡天鳳在發燒事件後阻止他見兩個孫。鄺否認：「你講畀我聽，我先知。」又指他事後有帶孫兒出席他和李瑞香的生日會。安華暉指，證供曾提及蔡曾因為子女與鄺家一起，令她未能與子女溝通而生氣。鄺球指，蔡大可直接與他「FaceTime」，又說：「佢唔鍾意打畀我，叫阿Chris（譚方駿）打畀我一樣之嘛。」鄺球又質疑，若蔡農曆新年時想FaceTime，可以與其溝通。

指無人有權阻他見兩個孫

安華暉問，若蔡禁止鄺球見孫兒，鄺球是否會非常不開心？鄺球反問：「邊個有權力可以唔畀兩個孫見我呢，有咩可以法庭解決㗎嘛？」又言：「其實唔開心呢樣嘢，我可以克制到嘅。」強調若蔡阻止他見孫，他會訴諸法庭。

鄺球：層樓我名幾時返去都得

鄺球同意，他自2022年6月發生和蔡的衝突後，未有再到加多利山單位。安華暉指，因他自知不受歡迎，鄺球否認：「層樓我名嘅，我幾時返去都得啦。」他稱因爭執後不想再見到蔡。

律師質疑若鄺球返家會遭蔡發現

安華暉續指，蔡雖然不是居於加多利山單位，但鄺球知道若返回該單位，會被蔡透過安裝的閉路電視發現，引發爭執。鄺球即說：「鬧咪鬧囉，我返去睇孫都得。」安華暉追問，指鄺球不怕和蔡口角，因此他和蔡於案發日在停車場見面，鄺球再否認，反問：「見面目的係咩啊？」又指可以透過電話聯絡。

指蔡是銀行家角色負責交錢給各人

安華暉亦指，有證人庭上稱鄺港智在財政上依靠蔡，鄺球庭上否認，強調蔡只屬「banker」的角色：「邊個需要錢用，就由Abby畀家庭成員。」鄺球又稱他沒有理會鄺港智在內地如何賺錢。

鄺球稱曾為鄺港智的案，賠償事主逾600萬元。(資料圖片)

代表鄺港智的大律師安華暉(Andrew Raffell)在盤問鄺球時，鄺球若有傷害蔡的計劃，都不會信任次子鄺港智。。(朱棨新攝)

曾助鄺港智賠償逾600萬元予盜竊案事主

庭上早前提到鄺港智牽涉盜竊案潛逃內地，安華暉問，鄺球和蔡天鳳是否為此負責？鄺球指由他負責，他曾助鄺港智賠償600多萬元予受害人，過程透過律師辦理，他拿了600多萬元現金去律師樓。鄺球另指，他知道鄺港智不能親身在內地開銀行戶口，故鄺港智向蔡取錢。鄺球又指，不知鄺港智有否寄錢回港。

鄺港智對賣加多利山無異議

就蔡天鳳想出售加多利山一事，安華暉問鄺港智是否對此沒有異議？鄺球答：「個個都冇問題㗎，我都冇問題㗎，任何嘢都係為兩個孫咋嘛，有咩問題。」

買電話卡與鄺港智潛逃無關

鄺球在盤問時亦指，承租龍尾村單位是其決定，兩名兒子並無參與。至於在案發日購買電話卡，鄺指是因為要遵守實名登記制的規定，和鄺港智潛逃無關。安華暉指出，鄺球和鄺港智沒有傷害蔡的計劃，鄺球庭上回應：「當然啦，無呢個計劃。」

若真的有害蔡的計劃也不會信鄺港智

就鄺港傑日前作供時形容鄺港智「弱雞」，鄺球則指鄺港智「身體弱少少，無阿哥咁強壯」鄺球同意，若真的有傷害蔡的計劃，也不會信任鄺港智參與。安華暉追問原因是否鄺港智軟弱，鄺球稱：「唔係軟唔軟弱嘅事呀，係冇可能有呢啲咁嘅計劃去傷害人。」鄺再被追問，先假設有此計劃，鄺港智會否因太軟弱和自我中心，不能參與計劃，鄺球回應：「可以咁講」。

沒有和兩子討論抗辯理由

鄺球亦指，沒有和鄺港智、鄺港傑討論兩人的抗辯理由。安華暉問，是否知道數個星期前，兩兄弟的抗辯理由也是一樣，鄺球指不知道此事，他也沒有試圖影響鄺港傑的抗辯理由，令鄺港傑和鄺球的抗辯吻合。

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