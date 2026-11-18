男水警及其妻涉在今年3月至5月間，因不滿家傭的工作表現，多次對她拳打腳踢及以言語辱罵，女傭覺難以忍受下，偷拍被打過程後，再行樓梯偷走找清潔工報警。兩人被控後，水警只認打過一次，其妻則保持緘默。惟其家中閉路電視拍到，兩人曾多番指罵女傭：「真係唔打過你唔舒服」、「X你老母」、「你做乜X呀？」二人昨被改控15項普通襲擊及1項襲擊致造成身體傷害罪（KTCC1048/2026）。



男被告今（18日）在觀塘裁判法院承認12罪。在認罪協商下，女被告的8項罪名全獲撤銷，署理主任裁判官李志豪指控方今次處理好寬大。他下令女被告以2千元簽保，守行為36個月；男被告則押後至12月15日判刑，期間須還押，以待索取其背景報告及事主的創傷報告。



兩名被告：黎鶴齡，44歲，駐水警西分局警員，已被停職；及許珞珩，46歲，家庭主婦，共被控15項普通襲擊及1項襲擊致造成身體傷害罪。

兩名被告：黎鶴齡在觀塘法院認12罪，其妻許珞珩准守行為3年。(黃寶瑩攝)

家中閉路電視拍到兩被告襲事主過程

事主是兩名被告的家傭。自2024年11月起在他們家中工作。兩名被告另育有兩名分別14歲和6歲的兒子。在2026年3月至5月，兩名被告不滿事主的工作表現，於是襲擊事主，過程分別被家中的兩部閉路電視攝得。

閉路電視片見被告多番辱罵事主

庭上播放閉路電視片段，可見兩名被告曾經辱罵事主指：「Stupid⋯⋯低能架？」、「好X蠢」、「X你老母」、「真係唔打過你唔舒服」、「You always make people angry啦！」又指「星期日唔好畀佢放假啦！」片段亦可見兩名被告曾經動手，打罵聲頗大。

多次赤手或用手機襲擊事主

案情指，在2026年3月6日至5月19日期間，兩名被告曾多次襲擊事主，包括赤手打她的喉嚨、頭部、臉部、雙臂及背部，亦曾掌摑她的頭部及臉部，以及用手機打事主雙臂。

未準備好早餐而捱打

至同月19日，兩名被告再度用手襲擊事主，事主用手機放在廚房拍攝到案發片段。有關片段顯示，女被告因為事主未有準備好幼子的早餐，因此行入廚房大叫，男被告用手提電話襲擊事主的後腦、背部及手臂，女被告再用手打事主雙臂。

因驚慌而丟下食物又被打

至2026年5月26日，事主再把手提電話置於洗衣機上，並拍下案發片段。涉案片段可見，當時事主正在煮飯，被告走入廚房大叫，事主因驚慌倒瀉了食物，男被告因此用手打她後腦及背部，女被告則用黃色抹布打事主背和頭部。

事主拿手機行樓梯下樓求助

事主有感不能再忍受，遂帶同手提電話沿後樓梯下樓，並叫清潔工協助報警。兩被告其後同被捕，男被告表示：「我無嘢講。」女被告則保持緘默。警方其後為他們進行錄影會面，男被告承認有襲擊事主，但只是第一次；女被告則承認是片中人，但不肯回答有沒有襲擊。

事主的醫療報告顯示，就最後一次事件，導致她的後腦有觸痛，兩邊肩膊有瘀傷。