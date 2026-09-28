見習督察警校警署分別非禮兩女警　上訴駁回　即時入獄10星期

已婚時任男見習督察，涉在2023年至2024年在警察學院及元朗警署內非禮及襲擊3名女警。經審訊後，他被裁定2項非禮罪成，被判囚10周。見習督察就定罪和判刑提出上訴（HCMA186/2025）。



高等法院暫委法官張潔宜今（28日）下判辭指，兩名事主的證供清晰，排除被告的裝備意外碰到，基於案情嚴重，除了監禁別無他選，駁回上訴，原獲保釋等候上訴的見習督察，需即時服刑。



被告楊孟羲案發時是一名見習警務督察。(朱棨新攝)

楊被裁定兩項非禮罪成

上訴人楊孟羲被裁定兩項非禮罪成，指他於2024年9月9日，在元朗警署地庫支援組辦公室B8室外走廊非禮X。他另被控於2023年11月某日，在黃竹坑香港警察學院大操場非禮Y。他就該兩罪，被判囚10周。

他原本亦被控一項普通襲擊罪，指他於2024年5月2日，在元朗警署地庫巡邏小隊第一隊辦公室B21室內襲擊Z。經審訊後，他被裁定該罪不成立。

官指若非蓄意不可能持續橫掃接觸X的臀部

判辭指，案發時楊和X身處的走廊有充足空間讓楊通過，接納原審裁定，即楊身上「「吊吊揈」的裝備沒可能意外觸碰到X。即使楊的手套或帽意外碰到X，楊理應會即時意識到有關觸碰，並會立即退開以避免物件貼着X的臀部繼續拖行。法官認為若楊非蓄意，絕對不可能讓物品持續及有壓力地橫掃接觸X的臀部。

X就觸感的證供清晰

判辭續指，X就觸感的證供是十分清晰，在盤問下沒有動搖。她表明觸碰她的物體感覺像手背，有力度壓向她，指物體並非硬物。X當時身穿質料薄的貼身棉褲，她絕對可以隔着衣服分辨觸碰她的物體的軟硬。

原審已排除被告的槍意外碰到Y

至於涉及Y的控罪，法官認為Y的證供清晰，她表明被觸碰維持1秒，觸碰是有力的，掃了一下，認為是手非硬物。若楊身上的步槍觸碰到Y，他理應會察覺到，原審排除楊的步槍意外觸碰到Y並無不妥，遂駁回2罪的上訴。

官指非禮罪行必須具阻嚇性

判刑方面，法官不同意原審對楊身為警務人員的身分給予過多比重有原則犯錯。法官指，無論在街上、港鐵車廂或工作場地，猥褻侵犯女性的行為均是嚴重，令人討厭及不齒的，判刑必須具阻嚇性，且不能以緩刑處理。

楊的行為令處方蒙羞

法官指，楊與2名事主並非隸屬同一隊，但楊作為警務人員，警務處顯然對他會遵守紀律、不破壞同僚之間的互信、不破壞處方的聲譽，有一定的期望，形成上訴庭所指的信託關係。楊在工作地方或受訓場地侵犯同僚的行為，顯然會令處方蒙羞，構成違反了警務處對他的信託。

法官指，本案案情嚴重，社會服務令及罰款不足而反映嚴重性，監禁乃唯一選擇，原審將2罪的5周刑期分期，最終判囚10周並非過重，因此亦駁回上訴。