「海港Sir」陳凱港與一名前督察訛騙按揭罪成　提上訴全部被駁回

人稱「海港Sir」的警司陳凱港與一名曾任督察後轉職商人的朋友，涉於2019年串謀向兩間銀行隱瞞其警司身份，並訛稱受聘於私人公司，以獲取逾2600萬元的按揭貸款。兩人被裁定欺詐罪成，陳和該商人，分別被判監6年半和5年。兩人就定罪和判刑提出上訴（CACC111/2024）。上訴庭今（17日）下判辭，駁回兩人的全部上訴。



上訴人陳凱港及汪浩毅，同被控兩項欺詐罪。陳被捕時任警司，汪曾任督察，與陳在相若時間入職警隊，後轉職商人。兩人經審訊後，陳被裁定兩罪均成立，汪則首罪罪成。案件由上訴庭法官彭偉昌、法官陳慶偉及楊家雄處理。

陳凱港曾是沙田警區助理指揮官。（陳凱港fb）

陳凱港被裁定罪成被判囚6年半。

上訴時辯稱陳在核對資料才知做假

代表陳凱港的資深大律師許紹鼎在上訴聆訊指，陳把警司糧單和涉案的出眾分紅協議等交予按揭貸款代理，許質疑代理疑為了賺取佣金在案中做假，陳到東亞的辦公室核對資料始知。

3名法官聆訊時已質疑其說法

三名法官多番質疑其說法，其中法官楊家雄指身居要職的人，都應知道申請表重要，但陳竟稱前往核對資料時，沒有看過申請表。法官陳慶偉則指，若代理作假，為何他們處理申請時，不提及陳的15萬元警司月薪。許回應指，代理可能「貪方便」，認為只以出眾分紅協議，足以令銀行批准申請，不需再呈交其他資料。

許強調，控方案情有很多疑點，而原審法官未有處理，如陳之後到東亞的一間馬鞍山分行開戶，以作日後還款之用，當時陳有告知銀行自己是警司。

判刑上訴亦被駁回

在判刑方面，許指原審法官採納過高的量刑起點，又指陳曾經償還涉款。上訴庭今亦駁回上訴人就判刑的上訴，維持原判。