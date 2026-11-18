【幻彩詠香江】旅遊事務署於2004年1月1日起宣傳香港的旅遊項目「幻彩詠香江」，上演近23年迎來告別，今晚（18日）正式謝幕，旅發局特別加設煙火表演。最終幻彩詠香江最後一舞在晚上8時正上演，歷時約10分鐘後宣告落幕。下文附足本重溫影片。



上演近23年的「幻彩詠香江」2026年11月18日最後謝幕。 （香港01圖片）

上演近23年的「幻彩詠香江」2026年11月18日最後謝幕。 （夏家朗攝）

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歷時近23年的幻彩詠香江，是香港最受歡迎的景點之一，亦是全球最大型的燈光音樂匯演，期間，維多利亞港兩岸超過40棟摩天大廈都會亮起燈光，參與表演的主要地標包括中環廣場、香港會議展覽中心、美國銀行中心、滙豐總行大廈以及兩座國際金融中心。

上演近23年的「幻彩詠香江」2026年11月18日最後謝幕。 （夏家朗攝）

上演近23年的「幻彩詠香江」2026年11月18日最後謝幕。 （香港01圖片）

在2005年，幻彩詠香江獲列入《健力士世界紀錄大全》，成為全球最大型燈光音樂匯演。惟幻彩詠香江即將告別港人，政府早前已透露，將停辦有逾20年歷史的幻彩詠香江，改由「光影巡禮」取代。直至今日（18日）晚上8時，幻彩詠香江將迎來最後一舞，旅發局早前預告會特別加設煙火表演。

「維多利亞港遊船之旅」標榜觀賞幻彩詠香江，旅客可選擇在尖沙咀或中環的公眾碼頭登上永安號。（Klook圖片）

洋紫荊維港遊特地推出「告別幻彩詠香江多媒體匯演」船次。（圖片來源：洋紫荊維港遊觀光船）

幻彩詠香江謝幕夜 永安號晚上8時船票售罄

旅遊預訂平台周二（17日）晚上顯示，有多個班次已售罄，當中又以永安號最受歡迎，攜程集團旗下的旅遊預訂平台Trip.com顯示，永安號在幻彩詠香江演出期間出發的班次售罄。至於洋紫荊維港遊也特別推出告別班次，包海上自助晚餐，附現場樂隊表演，據了解反應良好，又以蛇宴套餐最受歡迎。

旅遊預訂平台Klook顯示，周三（18日）晚上8時10分出發的「幻彩詠香江暢飲遊維港」半價優惠班次已售罄。（網頁截圖）