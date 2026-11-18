蔡天鳳案｜被問肢解過程均稱唔記得 鄺球稱青紅蘿蔔用來餵流浪狗
撰文：朱棨新 陳曉欣
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名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(18日）在高等法院續審，控方下午開始盤問次被告鄺球，並問及肢解蔡的情形。
主控問鄺球何時及如何處理蔡的屍體，鄺球稱：「唔記得啦。」他在被追問下，同意是切「一嚿嚿」，被問及為何家中有青紅蘿蔔，鄺球稱是買來餵附近的流浪狗。
三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。
多番被問均稱唔記得
鄺球在控方盤問時稱，案發日、即2023年2月21日沒有肢解蔡天鳳。控方問他是什麼時候決定肢解和烹煮蔡的屍體，鄺回應：「第二日嘅事啦」。鄺一度形容是「處理佢（屍體）」，惟控方指其「處理」便是切割和烹煮，鄺球回應：「唔記得啦。」
同意切到一嚿嚿
他指，當時決定扔棄屍體，控方追問扔棄屍體前如何處理屍體，鄺回答：「切割佢囉」。控方立即問如何切割，鄺球回應：「唔記得啦」，但同意控方所指「切割到一嚿嚿」。
青紅蘿蔔原用來餵狗
他又指，因為精神崩潰，忘記肢解過程。鄺球解釋單位內為何有青紅蘿蔔時，指他買來餵村口垃圾站的流浪貓狗。控方質疑，牠們愛吃肉，不愛青紅蘿蔔。鄺球堅稱：「見過佢哋食晒成包青紅蘿蔔」。
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