名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(18日）在高等法院續審，控方下午開始盤問次被告鄺球，並問及肢解蔡的情形。



主控盤問鄺球如何處理蔡的屍體，鄺球均稱：「唔記得啦。」他又稱第一晚無處理，第二晚才做。他又稱長子鄺港傑來龍尾村是想有人陪伴，指鄺港傑聲稱第一晚見到的並非血，或只是蘿蔔汁，又指家中有青紅蘿蔔，是用來餵附近的流浪貓狗。

鄺球在控方一再追問下，有提到曾「切到一嚿嚿」，又一再稱忘記肢解過程，並謂：「(當時)精神狀況崩潰咁滯......見到乜嘢咪揼落去煲囉。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

次被告鄺球稱對肢解過程已不記得。(資料圖片)

女死者蔡天鳳。(蔡天鳳IG)

鄺球稱第一天未有處理屍體

控方問及，蔡天鳳失蹤當日，即2023年2月21日在龍尾村單位發生的事。鄺球稱當天並無肢解蔡天鳳。控方問他是什麼時候決定肢解和烹煮蔡的屍體，鄺回應：「第二日嘅事啦。」控方引述鄰居早前的作供，指當天聽到電鋸聲，和聞到青紅蘿蔔湯的氣味，鄺球指聲音不是來自其單位，該氣味亦不是烹煮蔡屍體的氣味。控方追問，他在兩子離開龍尾後發生何事，鄺球回應：「無嘢發生呀嗰晚。」而鄺港傑同晚再到單位時，鄺球尚在思考如何處理屍體。

鄺港傑以為的血或是蘿蔔汁

控方指鄺港傑供稱，同晚返回單位時，見到廁所的企缸和刀具有少許血跡。控方先問，鄺球如何使用刀具，鄺球稱用刀切青紅蘿蔔。被問及為何刀上有血，鄺球一度指：「我唔知係咪揩到啲血﹐我唔知。」其後又稱：「可能係蘿蔔色水嚟，佢（鄺港傑）以為係血 ，因為浸咗喺個桶度呀嘛。」控方遂問，因此這些是蘿蔔汁，鄺回應：「可以咁講。」又指不清楚為何企缸有血。

否認到廚房煮屍

控方再引述鄺港傑作供，指當晚聽到切割的聲音，鄺球回應：「唔清楚。」控方直指鄺球當時正切割蔡，鄺球表示：「唔記得。」他亦否認控方所指，當時拿取蔡的部份屍體，前往廚房烹煮。

怕鄺港傑經過屍體會受感染

鄺球又解釋著鄺港傑清洗企缸和刀具，是避免弄污衣物。控方質疑，若鄺港傑沒有參與肢解，怎會弄污衣物，鄺球便指屍體在單位內，鄺港傑經過屍體時，「可能會感染」。

鄺球稱當晚找鄺港傑因想有人陪伴。(資料圖片)

叫兒子到家想找個人陪

控方質疑，鄺球若想保護兒子，為何著鄺港傑同晚再到單位，令他更可疑。鄺回應：「想多個人陪我」。控方繼問鄺球在案發日後翌日（22日），決定切割和烹煮蔡的屍體，鄺回應是：「處理佢（屍體）。」惟控方指其說法是咬文嚼字，指「處理」便是切割和烹煮，鄺球回應：「唔記得啦。」

問如何切割稱唔記得

他指，當時決定把屍體扔棄在垃圾站，控方追問扔棄屍體前如何處理屍體，鄺回答：「切割佢囉。」控方立即問如何切割，鄺球回應：「唔記得啦」，但同意控方所指「切割到一嚿嚿」。控方問鄺如何從骨頭移除肉塊，鄺球回應：「唔記得啦。」控方追問鄺是否看涉案相片，指蔡的其中一隻大腿沒有肉，鄺球回應：「冇所謂啦，攞嚟睇下。」鄺球之後翻看涉案相片。

形容當時精神狀況崩潰咁滯

控方再引述鄺港傑作供，指21日晚上扔掉垃圾袋時，袋中有骨頭。鄺球一度稱：「可能係Abby啲骨頭啩。」惟他又強調當天未肢解，所以垃圾袋內有青紅蘿蔔，但沒有骨頭。被問及如何可以切割盤骨，鄺解釋因為當時「精神狀況崩潰咁滯」，忘記肢解過程。他強調當時沒有計劃：「見到乜嘢咪揼落去煲囉。」

青紅蘿蔔供流浪貓狗

鄺球又解釋單位內為何有青紅蘿蔔，指他買來餵村口垃圾站的流浪貓狗。控方質疑，貓狗愛吃肉，不愛青紅蘿蔔。鄺球堅稱：「見過佢哋食晒成包青紅蘿蔔」。

隨手攞起刀就用

控方指，龍尾單位的物品對於肢解蔡很有用，例如鄺球想到用牛肉刀切蔡的大腿肉，自言：「冇諗過，係隨手攞起嚟就做。」控方追問，單位有兩把圓鋸、兩把刀，是否用來切蔡的脊骨；鄺球有否用刀斬至蔡的手臂與身體分離，鄺球一一表示不記得。控方直指沒可能會忘記肢解的事，鄺球只是謊稱不記得，鄺球就堅稱：「事實上真係唔記得，因為精神問題。」

同意電鋸刀具有助分屍

控方問，鄺球是否「咁啱」買了牛肉刀和大砧板？鄺球稱是，但同意電鋸、刀具等有助分屍。此外，鄺球說不記得買兩個大煲是否用來烹煮大量的肉，雖同意14乘14吋的湯煲不是家居常見廚具，但重申買煲當花盆：「愛嚟鞏固圍欄作用。」

湯煲咁啱對煮屍有用

控方質疑，湯煲底部沒排水窿，怎種植物？鄺球答「你淋少啲水咪得囉，啲藤蔓好粗生之嘛」。控方指，重點在於鄺球「咁啱」買了大湯煲，湯煲「咁啱」對煮蔡的屍體很有用。鄺球答：「咁啱啫，你都話。」

控方質疑種種巧合很不尋常

控方直指，種種巧合很不尋常（extraordinary），因為鄺球在上海街買的物品，都有助分屍；鄺球租村屋、在屋內放置可處理屍體的物品，計劃就是鄺球聯同兩個兒子行事，分加多利山單位的錢，鄺球不同意。

控方續指，鄺港傑曾穿雨褸、雨靴、面罩和手套，協助鄺球分屍，鄺球亦不同意。

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