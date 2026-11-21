政府拋出的網約小巴試行計劃，原先預計本年中在荃灣至佐敦一條小巴線測試，讓乘客透過應用程式預約上車。惟一直未見影，及後確認推遲至今年「稍後時間」。運輸署最新回覆《香港01》查詢時未有再提及推展時間，僅表示本地科研機構已測試進一步完善系統及應用程式，相關營辦商亦配合。



據《香港01》了解，載客測試擬再延遲至明年二月。智慧交通聯盟理事長、立法會前議員張欣宇表示，「需求導向」交通模式在全球並不常見，市場上未有成熟產品，估計挑戰或在於項目由本地營運商牽頭，而非智慧交通相關的科技企業，因此起步時需時摸索。



運輸策略藍圖提到試驗按需求營運的小巴。（藍圖）

網約小巴測試由本年中推遲至「今年稍後」

網約小巴最先提出是在今年初發表的《運輸策略藍圖》，當時計劃在小巴路線測試「需求導向」公共交通模式，讓乘客透過應用程式預約上車，預計本年中試行。其後，運輸署今年五月向荃灣區議會透露，將在荃灣至佐敦一條小巴路線試行，營辦商會提供3輛紅色公共小巴，在其營運的其中一條佐敦至荃灣的路線測試，但改口指測試預計「今年稍後時間」開始。

網約小巴。（鄭子峰攝）

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華。（資料圖片）

網約小巴測試無影？張漢華：擬再推遲至明年二月

公共小巴車主司機協進總會主席張漢華向《香港01》表示，該小巴線預計最快要到明年二月才開始試行。據他了解，政府早前已審批了系統，惟相關平台現時仍正測試，收集相關數據，維持採用三部小巴試行「需求導向」模式。

網約小巴。（鄭子峰攝）

張漢華透露，屆時小巴將在佐敦道至麗城花園路線凌晨時間載客，價錢會較現時貴大約一成，可行經荃灣區內街道，在旺角一帶則預計可在上海街、新填地街一帶上落客。

《運輸策略藍圖》提出，在小巴測試「需求導向」公共交通模式，讓乘客透過應用程式預約上車。（資料圖片）

運輸署不再提載客測試推展時間

運輸署回覆《香港01》查詢指，為測試「需求導向智慧公交」模式在香港推行的可行性，在智慧交通基金的資助下，一間本地科研機構正聯同一間公共小巴營辦商研發，檢視此模式的相關技術及實際操作。

署方指該本地科研機構已展開測試，正進一步完善系統及應用程式，相關營辦商亦配合，視乎系統完善工作及測試結果，該機構將邀請公眾乘客參與下一階段的實地測試，以進一步驗證系統運作及收集用戶意見。

智慧交通聯盟理事長、立法會前議員張欣宇。（資料圖片）

張欣宇：市場上未有成熟產品 「需求導向」技術不複雜

智慧交通聯盟理事長、立法會前議員張欣宇認為，「需求導向」交通模式的技術不算複雜，但該模式在全球並不常見，市場上未有成熟產品，估計挑戰或在於項目由本地營運商牽頭，而非智慧交通相關的科技企業，因此起步時需時摸索，「初期係有個Learning Curve（學習曲線）」，認為可以理解。

張欣宇認為，政府按本港需求交本地機構研發值得鼓勵，但未來若希望可以精準、快速地解決交通問題，應主動吸引外地龍頭企業來港設計本港適用版本，同時可向東南亞其他與香港規模相若的城市作為示範作用。

網約小巴。（鄭子峰攝）

不過，小巴行業萎縮，有聲音對是否仍適合測試新模式成疑，張欣宇坦言小巴行業正面對無新人入行的困境，內地亦有同樣情況，故不能靠外勞解決，認為長遠要配合自動駕駛，才可幫助業界繼續發展。他又認為，新模式的需求未來或用較小型的小巴，甚或七人車已足夠應付，摸索的過程中可檢視成效。