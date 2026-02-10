網約小巴非網約車　運輸署稱有特定路線　機場通宵巴可研不跟站行

《運輸策略藍圖》提出將測試按需求營運公共交通模式，本年中先在小巴試行，乘客可透過手機應用程式，預先選擇上下車位置，再由營運商調配車輛接載。運輸署助理署長（巴士及鐵路）黃志光今日（10日）在電台節目澄清「需求導向智慧公交營運模式」下的網約小巴非網約車，並非推行個人化網約服務，有關模式受制於特定路線，與網約車不同。



黃志光指，測試主要選擇特定場景，如深宵時間和偏遠地區，而日後或在特定環境應用，如機場通宵巴士、或地方偏遠而客量不定的路線：「如有人（機場通宵巴士乘客）想到北角或鰂魚涌，本來路線係去中上環，突然有班乘客想去特定地點，編配一班特別車，可以直接甚至走一條快的路線。」



AN BUS網約小巴。（資料圖片/鄭子峰攝）

黃志光在商台節目《在晴朗的一天出發》中指，因香港是一個智慧城市，因此當局研究「需求導向智慧公交營運模式」，目前只是利用紅色小巴用來測試，概念是應用在特定環境，如通宵時間，或地方偏遠而客量不定的路線，專營巴士或小巴都可能適用。

他又指，目前智慧交通基金與一間研發機構，以及公共小巴營辦商選擇了一條行車路線進行測試，強調並非推行網約車。黃志光指在該模式下，乘客可透過手機應用程式獲得資訊，營運商亦因可應乘客訊息安排車輛。

運輸策略藍圖提到試驗按需求營運的小巴。（藍圖）

他舉例指，如機場通宵巴士，市民可預先預約，然後由巴士公司額外安排車輛或特別班次，但行車路線仍會有「基本盤」，而且「需求導向智慧公交營運模式」仍需測試，如要照顧不懂得用手機的市民等。黃志光又說，在該模式下「可以用盡啲巴士」，乘客亦可以更快歸家，現時仍要研究法律框架等。

黃志光：「這種不算是個人化，比如機場通宵巴士，平時半小時至一小時一班，因為需求不同，去很多地方跨區，20、30個站，這種模式（需求導向智慧公交營運模式）如果預先預約，例如落飛機前預計10點至11點，本身有條特別巴士線，額外會不會有巴士線安排車？如有人想到北角或鰂魚涌，本來特定路線去中上環，突然有班乘客想去特定地點，編配一班特別車，可以直接甚至走一條快的路線。」