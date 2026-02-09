政府研推網約小巴　01消息：佐敦至荃灣試行　App預約上落車點

《運輸策略藍圖》提出，測試按需求營運的公共交通模式，本年中先在小巴試行。《香港01》獲悉，政府研究先在荃灣至佐敦試行，初步計劃安排數輛紅色小巴以網約形式營運，推出手機應用程式供乘客自由預約上落車地點，並沒有固定路線站點，車費可能較一般小巴的15元略高，具體未拍板。據了解，今次計劃將測試需求、接受程度、運作模式可行性，是否值得恆常化留待測試後再決定。



運輸及物流局局長陳美寶上周公布運輸策略藍圖（廖雁雄攝）

研試行「需求導向」小巴

上周公布的《藍圖》其中一項建議，是提升公共交通服務靈活性，本年中起測試需求導向智慧交通的可行性，會先在小巴試行，並積極與專營巴士營運商探討在特定路線測試，包括機場通宵巴士線、觀光巴士等。

運輸策略藍圖提到試驗按需求營運的小巴。（藍圖）

消息：荃灣至佐敦試行

《香港01》獲悉，政府研究先在荃灣至佐敦試行按需求營運的小巴，初步計劃安排數輛紅色小巴以網約形式營運，並推出手機應用程式供乘客預約上落車地點，並沒有固定路線、站點，平台會整合順路「兜客」的行駛路線，再派單予司機，車費有機會較一般行駛相關路線的小巴15元車費略高，但具體未拍板。

網約小巴。（鄭子峰攝）

換言之，乘客可自由選擇上落車點，類似網約「泥鯭」拼車，好處是整合乘客上落車點後，行駛路線更有效率，不用像傳統小巴般需行畢整條固定路線，乘客會知道小巴何時有車、可能需步行到就近上車地點的距離，再自行選擇是否乘搭。

據了解，政府目標希望不同交通營辦商也可採用同一手機預約平台，行走不同地區，惟要先測試需求、乘客接受程度、運作模式可行性，是否值得恆常化留待測試後再決定。據悉智慧交通基金資助今次試驗網約小巴計劃。

立法會議員陳恒鑌。（楊凱力攝）

陳恒鑌：荃灣交通工具選擇多 鄉郊試行更實用

曾在荃灣區出任議員多年的立法會交通事務委員會主席陳恒鑌接受《香港01》訪問時表示，「按需求」小巴概念值得一試，目前不少荃灣居民也選搭小巴往返佐敦一帶，因不少屋苑不鄰近港鐵站，需轉一程車「駁腳」。不過，他認為「按需求」小巴模式在鄉郊比較實用，因市區比較多其他公共交通工具選擇，「佢可能㩒咗掣，但轉咗第二架車，或者轉咗其他路線，變化大啲」，如在較少交通工具選擇的地方試行，相信可造性更大。

民建聯陳恒鑌（黃浩謙攝）

他說，如只在荃灣至佐敦試營運，可能未必試到很多可行性，建議多推不同地點模式，再觀察哪種模式較好。被問到合理車費接受範圍，他說乘客不需行很多路才能上車，亦不用等候很久，相對方便，定價較目前小巴略貴亦可以理解，「希望差距唔好太大啦，初期試嘅，唔好貴太多，貴一成之內」。長遠而言，他認為無人駕駛才能做到班次靈活，增加載客量。