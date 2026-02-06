運輸策略藍圖｜運輸署將成立應用促進組　擬2035年公交應用自動車

政府今（6日）公布《運輸策略藍圖》，目標在2035年落實自動車應用公共交通服務，將成立由運輸署署長主持的自動駕駛車輛應用促進組，跨部門聯同行業持份者，審視自動車項目的進度及需求，訂立自動車駕駛載客營運的路線圖。當局今年內會努力爭取推出多個項目，包括在航天走廊的載客服務、由東涌往機場專道，以及在啟德多個項目今年內將邁向無人化。



政府今（6日）公布《運輸策略藍圖》，目標在2035年落實自動車應用公共交通服務。（廖雁雄攝）

就推動自動駕駛車輛發展方面，當局目標2035年落實自動車應用公共交通服務。藍圖提到，將安全有序推動自動駕駛車輛無人化，會促進自動車接駁不同交通工具，例如2027年內，落實連接高鐵西九龍站至機場快線九龍站的項目。另外，亦會持續推動自動車跨區測試，包括橫跨九龍城和觀塘兩區的啟德發展區項目，連接機場島、東涌和欣澳的項目。當局續指，2026年內會展開研究自動車跨境應用。

運輸及物流局局長陳美寶（廖雁雄攝）

運輸及物流局局長陳美寶表示，會成立由運輸署署長主持的自動駕駛車輛應用促進組，跨部門聯同行業持份者，審視自動車項目的進度及需求，訂立自動車駕駛載客營運的路線圖，就自動車測試地點、車輛類別，及配合自動車邁向商業營運所需牌照、安排等提供督導。今年內會努力爭取推出多個項目，包括在航天走廊的載客服務、由東涌往機場專道，以及在啟德多個項目今年內將邁向無人化。

運輸署署長李頌恩說，早前已通過一項自動駕駛法例，在該法例底下，運輸署可先批出不同先導牌照，就不同自動車項目進行測試，會緊密監察每一個測試項目的進行測試，署方會緊密監察每一個測試項目的進度及成效，及當中遇到的困難。透過接下來成立的促進組，當局可更密切地監察著不同先導計劃的進程，更全面地推動自動車發展。

百度副總裁、智能駕駛事業群組海外事業部總經理楊楠表示：「《運輸策略藍圖》為香港智慧交通發展指明了清晰方向，展現了特區政府的遠見與決心。作為全世界路網最複雜的右舵駕駛市場之一，香港擁有開放的政策環境和前沿的科技資源，是孵化自動駕駛業務的寶地。我們期待繼續與特區政府及各界合作，共同推動香港智能交通體系建設，助力香港發展成為具有全球競爭力的科技出行示範中心。」

楊楠又指：「在香港運輸及物流局、運輸署等部門的專業指導下，我們的測試工作得以穩步、安全推進。香港作為蘿蔔快跑在右舵市場的首發城市，其成功經驗將為我們在全球範圍內的技術推廣提供重要參考。」