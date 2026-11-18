名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(18日）在高等法院續審，控方就次被告鄺球聲稱內地營商獲利的說法提出質疑。



控方指鄺球雖聲稱曾在內地做生意賺過數百萬元，及曾買3個物業，但無任何證明，鄺球承認沒有。控方續指，鄺球聲稱2001至2009年在內地賺錢後，有匯錢給蔡天鳳，但法官提他蔡在2009年只得15歲。鄺球即改稱初時是匯錢給妻子李瑞香，後來才匯給蔡。控方續指，鄺球聲稱一直有匯錢回家，但妻子卻破產，次子又因缺錢而盜竊，質疑鄺球根本無匯錢回家，鄺球否認說法。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

次被告鄺球稱曾在內地做生意賺過數百萬，但認他並無任何證明。(資料圖片)

鄺球聲稱2009年有匯錢給蔡天鳳，但法官指蔡當年只得15歲。(蔡天鳳IG)

認無證據證明曾在內地賺數百萬

代表控方的資深大律師郭莎樂指，鄺球曾稱在警隊提早退休後，在內地經營生意有錢賺，但無提出證據，卻要人相信他賺了幾百萬元。鄺球回答：「係。」控方關注，鄺港智在2015年牽涉盜竊潛逃，鄺球至2019年才助鄺賠償數百萬元給該案的事主。鄺球稱沒有特別原因，指他在2019年賠償是較為適當的時間。

控方質疑鄺球無匯錢給蔡

對於鄺球昨稱他在2001年至2009年期間，在內地經營地產生意，賺了500萬元，又在內地買了3層樓，期間寄將一半利潤匯回港，蔡天鳳收款後分給鄺家的人用。控方認為鄺球並沒有匯錢回港給蔡。鄺球不同意，強調他在2009年前，及蔡和鄺港智結婚後，均有匯錢給蔡。法官此時打斷鄺球指，蔡在2009年只得15歲，鄺球即澄清，他在蔡和鄺港智結婚後才匯錢給蔡，之前是匯錢給其妻李瑞香。

控方質疑鄺球靠退休金度日

鄺曾稱他在2017至2019年期間，每月匯30至40萬元回港給蔡。控方指李瑞香破產至2021年才解除破產令，問鄺球為何有匯錢，李卻要在2021年才解除破產令。鄺球說李當時與朋友做時裝生意失敗，與家庭的錢無關。控方續指，李以個人名義破產，並非公司清盤，鄺球稱只知李破產，他沒商量過幫妻子還債。

控方遂引述鄺球的出入境紀錄，指鄺球在2016及2017年期間，只有1個多月不在港，質疑鄺球在內地並沒有生意，只是依賴退休金為生。鄺球否認。

鄺港智在2015年涉盜竊潛逃，鄺球在2019年助他償還數百萬給該案的事主。(資料圖片)

鄺球稱一直有匯錢回家，但其妻李瑞香(左)的破產令至2021年才解除。(網上圖片)

妻破產期間鄺球買勞斯萊斯

控方又指，鄺球在妻子仍處於破產令時，購買了一輛勞斯萊斯汽車給鄺港智在澳門用。鄺球亦同意鄺港智犯法時，他一直有匯錢給蔡。控方質疑，如此一來，鄺港智於2015年並非因缺錢而犯盜竊，鄺球回答：「可以咁講。」

指購樓回贈690萬是蔡等人同意給他的

鄺球又稱他們買加多利山的單位時，全由鄺港智及蔡天鳳跟經紀洽談，他否認曾問經紀拿佣金，但承認收過690萬元，指那是發展商回贈的金錢，蔡和鄺港智同意給他。

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