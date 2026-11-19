【六合彩／金多寶／幸運二金多寶／攪珠號碼／8000萬頭獎】六合彩50周年推新玩法，下周二（24日）舉行的「幸運二金多寶」有「加碼」機制，當整體投注額達到指定門檻，馬會將增加相應金多寶金額，進一步提高估計頭獎基金金額，在這套「集氣加碼」機制下，倘11月23日下午2時正錄得的累積投注額達7,000萬港元，以10元一注獨中，估計頭獎達8,000萬港元。



馬會將於11月24日舉行「幸運二金多寶」攪珠。（資料圖片）

馬會將於下周二（24日）舉行「幸運二金多寶」，按其「加碼」機制，當整體投注額達到指定門檻，金多寶金額會相應增加，進一步提高估計頭獎基金金額。（資料圖片/黃寶瑩攝）

幸運二金多寶新玩法 攪珠前一日所錄投注額愈高 頭獎基金最高可衝上8000萬

馬會將於下周二（24日）舉行「幸運二金多寶」，活動有「加碼」機制，當整體投注額達到指定門檻，馬會將增加相應金多寶金額，進一步提高估計頭獎基金金額，在這套「集氣加碼」機制下，倘攪珠前一日、即11月23日的下午2時錄得的累積投注額達指定門檻，馬會將增加相應的金多寶金額。

若投注額低於6,000萬港元，金多寶為5,000萬、估計頭獎基金6,800萬；若達6,000萬至不足7,000萬，金多寶增至5,500萬、估計頭獎基金7,300萬；若達7,000萬或以上，金多寶高達6,000萬、估計頭獎基金更會衝上8,000萬港元。

馬會將於11月24日舉行「幸運二金多寶」攪珠。（資料圖片）

11.24今年第2次幸運二金多寶 售票時間至當晚9時15分截止

市民屆時可於各售票渠道查閱最新的金多寶及估計頭獎基金金額。翻查六合彩網頁，今年11月24日舉行的金多寶攪珠活動，為今年第2次「幸運二金多寶」，亦是馬會歷年來第5次舉行。

下周二的幸運二金多寶獎券將在今晚舉行本年度第123期六合彩攪珠後開始發售，截止售票時間為下周二晚上9時15分；攪珠將於同日晚上9時30分舉行。馬會稱，為預留更多時間讓顧客參與，原定於11月21日的攪珠將不會舉行。

另外，馬會特設活動網站，提供活動資訊及六合彩搖搖匙扣電子版，用家在網上「搖一搖」，可獲得隨機搖出的六個號碼。

▼2026年3月17日 六合彩「幸運二金多寶」攪珠▼



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翻查六合彩網頁，馬會將於今年11月24日周二舉行金多寶攪珠活動，為今年第2次舉行的「幸運二金多寶」。（資料圖片）

▼近年六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果▼



2026年3月17日舉行六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果。（馬會網頁截圖）

2025年11月25日六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果。（馬會網頁截圖）

2025年11月4日六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果。（馬會網頁截圖）

2025年6月17日六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果。（馬會網頁截圖）

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