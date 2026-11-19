名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(19日）在高等法院續審，第三被告鄺港智與律師商討片刻後，今早開始出庭作供。



鄺港智稱，他14歲讀國際學校時，認識蔡天鳳，二人拍拖後搬入蔡家，他認蔡母張燕花也對他很好，他亦有學海南話方便與她們溝通。他稱與蔡有孩子後租住的單位由其母李瑞香支付租金。他2015年犯盜竊案是想多賺點錢給屋企人，當中亦包括張燕花，他涉案後乘「大飛」離港，之後亦多次要以這方法往來中港，每次包船費10萬元。鄺港智稱他有能力支付，財政上無依靠蔡天鳳。



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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

鄺港智稱他與蔡天鳳是同學，之後二人拍拖，他並搬入蔡家居住。（互聯網）

與父相處不好而搬入蔡家

穿上黑色厚褸的鄺港智自辯透露，他讀國際學校時認識蔡天鳳，當時為2008年，兩人同為14歲。兩人成為情侶，鄺港智並搬入蔡於黃埔花園的單位。他稱當時和蔡拍拖，又和父親鄺球相處得不很好，故搬到蔡家居住。

為方便在蔡家溝通而學海南話

鄺港智形容鄺球「比較惡、嚴格少少」，而蔡母張燕花則較溫和。他同意張對他很好，形容是：「大家對大家都好好。」他為了融入蔡天鳳一家和方便溝通，亦有學習海南話。

黃埔單位的租金由李瑞香支付

鄺港傑續指，蔡於2012年懷孕，並於翌年誕下兒子W，當時鄺和蔡分別18和19歲，鄺指他們在張單位的對面一座租下單位居住，租金由鄺母李瑞香支付。此外，他和蔡於2013年9月結婚，翌年蔡再誕下女兒X。

鄺港智承認，蔡天鳳的母親張燕花(圖)待他很好。(梁鵬威攝)

賺錢畀屋企人亦包括張燕花

其代表大律師安華暉指，鄺於相若時間干犯盜竊，問他當時是否急需用錢，鄺稱他想賺更多錢，但不是急需要錢。他解釋，想賺更多錢「畀屋企」，包括蔡、兩名子女，或張燕花。被問及為何要賺錢予張，鄺謂：「都係屋企人，好似母子咁，學佢話齋，咁我好錫佢嘅。」他又指，當時未有和家人斷絕聯絡，但和母親較親近。

每次10萬包船往來中港兩地

鄺港智稱，他因干犯盜竊，於2015年8月坐「大飛」離港到內地。他之後亦使用相同方法，在中港往返。被問及每次坐「大飛」要花費多少，鄺回應：「包船就10萬蚊。」鄺強調他有能力支付，否認財政上靠蔡天鳳。

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