名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(19日）在高等法院續審，鄺港智自辯時又透露，因他在內地認識了女友Ivy，並被蔡天鳳發現，蔡曾找母幫忙，她們找了鄺三日三夜，又叫人到其廣州的住所爆門。他事後向蔡坦白承認與Ivy拍拖，最終他與Ivy分手，並被蔡迫回港湊仔。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

鄺港智指蔡天鳳知他內地有女友後，他與女友分手，並被迫回港湊仔。(蔡天鳳IG)

鄺自認非隨意的人 與Ivy是認真的

鄺港智又稱，他在內地居住時，認識了女子Ivy，之後二人交往。鄺形容自己：「唔係隨意嘅人」，並稱與Ivy是認真的。他稱他在2022年6月突然回港，正是因為蔡知道了他在內地有女朋友，蔡哀求他回港，鄺港智說：「跟住之後我就返嚟湊仔囉。」

與Ivy一起不敢接蔡電話

鄺憶述因他去了Ivy的家，並與Ivy一家人飲茶，期間蔡致電他，他不敢聽電話，鄺說：「之後佢就搵咗我3日3夜。跟住叫佢阿媽，搵晒我周邊啲人。」他又指她們亦有叫人到鄺於廣州的寓所爆門。鄺說他當時其實不在廣州，而是在中山。

向蔡坦白後與Ivy分手及被迫回港

鄺港智稱，他3日後終向蔡坦白，承認與Ivy拍拖，並把Ivy的照片傳給蔡，蔡認得Ivy，他最終與Ivy分手。辯方向鄺展示照片，鄺指6月10日凌晨4時，他與友人Herman Ng通訊，Herman提到在瑰麗酒店，可幫他收拾行裝，鄺稱他當時被蔡所迫而回港。

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