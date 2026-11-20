名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（11月19日）在高等法院續審，蔡的前家翁、次被告鄺球繼續出庭自辯，接受控方盤問及辯方覆問。控方在庭上追問鄺球為何烹煮蔡天鳳的屍體，鄺球直言：「我都唔知道點解，諗唔到」，聲稱因精神崩潰而不知道自己在做甚麼。針對長子鄺港傑早前供稱棄置的垃圾袋內有湯渣和骨頭，鄺球反指兒子「當時精神崩潰咗，記啲嘢亂晒籠」或記錯，惟他同意蔡的部份屍體被烹煮後丟棄。



此外，鄺球否認案發前租屋及買物資屬殺人計劃，笑指「我都唔知道點樣巧合法」，並稱若幼子鄺港智潛逃內地，「我相信大陸啲公安拉你仲快啦，快過香港」。



【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

三名被告在犯人欄的坐位：最高為鄺港智，中間為鄺 球，最前面的是鄺港傑。

鄺球前日（18日）作供時指，沒有計劃殺害蔡天鳳，肢解蔡由他全權負責，與兩名兒子無關。他指鄺港傑案發日下午駕駛七人車至大美督停車場時，他發現在車上倒臥的蔡已死去，鄺港智則在車內哭泣，其後蔡的屍體被搬入龍尾村單位。

他在控方盤問時稱，案發當天未有肢解蔡，是翌日才開始肢解，被問及如何肢解時多番表示「唔記得」，解釋當時「精神狀況崩潰咁滯」故忘記肢解過程，強調沒有計劃，「見到乜嘢咪揼落去煲囉」。他解釋買青紅蘿蔔是為了餵飼村口垃圾站的流浪貓狗，並堅稱：「見過佢哋食晒成包青紅蘿蔔」。

資深大律師郭莎樂代表控方。（方承恩攝）

追問烹屍原因稱「諗唔到」 青紅蘿蔔預先切好餵流浪貓狗

鄺球昨日（19日）繼續接受控方盤問。控方問為何鄺球要烹煮蔡天鳳的屍體，鄺球回應：「我都唔知道點解，諗唔到」，直言當時不知道自己在做甚麼。

控方指出，肢解和烹煮屍體過程漫長，需要切開屍體並將肉從骨頭移除，鄺球回應指「唔記得啦」。控方續稱，過程中亦要把肉塊放入煲內，再加入水和蔬菜；鄺球強調青紅蘿蔔一早已煮好，用作餵飼流浪貓狗。控方隨即質疑單位的廚房內仍有整袋尚未煮好的蘿蔔，鄺球解釋切蘿蔔時會先一整袋切好，之後才烹煮。

被問及為何要把青紅蘿蔔與蔡天鳳的殘肢一同烹煮，鄺球稱：「唔記得當時情況」。控方隨即指鄺球講大話，鄺球予以否認，謂：「無講大話，因為精神都崩潰咗，自己都唔知自己做緊乜嘢」。

被告鄺球，是蔡天鳳的前家翁。(資料圖片)

否認案發當晚已烹屍棄骨 指長子精神崩潰「記啲嘢亂晒籠」

控方指出，閉路電視片段顯示，鄺港傑於2月22日清晨3次走向垃圾站，質疑鄺球將湯渣和骨頭放入垃圾袋，再由鄺港傑拿去丟掉；鄺球回應指鄺港傑丟掉的是青紅蘿蔔。控方引述鄺港傑的作供，指當時垃圾袋內有湯渣和骨頭，鄺球回應指兒子或記錯，又指正常情況下不會打開垃圾袋查看，而是直接把垃圾袋丟掉。

控方直指，鄺球於2月21日下午已開始肢解和烹煮蔡天鳳的屍體，而蔡的大部份屍體於當天晚上已遭丟掉，鄺球在庭上否認。控方再引述鄺港傑的作供，指他在另外兩晚亦有丟掉裝有類似物品的垃圾袋，鄺球在庭上同樣不同意，指兒子「當時精神崩潰咗，記啲嘢亂晒籠」，但他同意蔡的部份屍體被烹煮後丟掉。

控方進一步指出，鄺球按其計劃肢解蔡天鳳，並著鄺港傑同晚再到單位穿上雨褸等衣物處理屍體，鄺球在庭上均予以否認。

蔡天鳯前夫鄺港智，洋名Alex。(資料圖片)

笑稱「唔知點樣巧合法」

控方前日曾指案中種種巧合極不尋常（extraordinary），鄺球在上海街購買的物品全部有助分屍，租用村屋及放置工具均是為了聯同兩名兒子殺害蔡天鳳，以瓜分加多利山單位售樓款項，鄺球表示不同意。

鄺球昨日再在盤問下表示，種種事情是否巧合「見仁見智」。針對控方常指鄺港智在蔡死後潛逃，鄺球說：「我相信大陸啲公安拉你仲快啦，快過香港」。

鄺球否認在案發不久前租屋、買物資等一切是巧合或殺人計劃，笑指「我都唔知道點樣巧合法」、「我做返我平時做嘅嘢之嘛」。

辯方覆問提還押難取商業文件及代賠600萬減刑

鄺球首日（17日）作供時，指自己任職警察時已北上營商，因生意開始上軌道而離開警隊。地產事業共賺了500萬元，其中一半匯回港，另購入3個總值逾400萬元的物業。其後他改為經營餐飲業，每月賺約24萬至28萬元人民幣。他聲稱透過錢莊匯共3000萬元予蔡天鳳，供她與鄺港智儲錢及在港置業。

蔡天鳳。（Abby Choi IG)

辯方覆問時，鄺球表示自己自被捕起還押，無法取得其生意的商業文件，並指以其警員經驗，控方要索取相關文件並非難事。辯方又指出，控方亦無證據證明蔡天鳳在貿易、模特兒工作、KOL工作及物業買賣上有獲利；鄺球表示同意，並補充他經手出售的海南物業就有匯錢給蔡母張燕花，「嗰度係賺到錢嘅」。辯方最後指出，鄺港智在盜竊案中認罪，法庭因鄺球賠償約600萬元予受害人後減刑9個月。

【蔡天鳳案・專頁】

鄺球作供一文看清