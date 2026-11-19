【天文台／HKO／東北季候風／天氣過山車／冷鋒／煲仔飯】一道冷鋒已於周二（17日）掠過本港，天文台料受東北季候風影響，氣溫逐漸下降，明日（20日）市區更低見14度，或創入秋以來最低溫。

有主打煲仔飯的餐廳今晚（19日）表示，隨着氣溫下降，市民對「熱辣辣」食物的需求急升，過去兩日煲仔飯的整體銷量，較早前急增兩至三成，開始有顧客叫外賣煲仔飯，由於需求突然急升，砂煲一度出現「洗唔切」的情況，餐廳需要緊急訂購新煲。



本港近日天氣轉涼，「祥仔Ricky's Kitchen」煲仔飯銷量急升至每日120至130鍋，增幅達兩至三成。（梁家俊攝）

本港近日天氣轉涼，「祥仔Ricky's Kitchen」煲仔飯銷量急升至每日120至130鍋，增幅達兩至三成。（The Food Story提供圖片）

尖沙咀海港城煲仔飯店今日午市見排隊人龍

本港近日氣溫驟降，天文台預料明日（20日）市區氣溫最低14度，不少提供熱食的餐廳顧客量明顯增加。餐飲集團The Food Story在尖沙咀海港城開設煲仔飯店「祥仔Ricky's Kitchen」，今日（19日）午市時段已見排隊等待入座的人龍。

集團執行董事陳先生及品牌管理人林勝常表示，顧客最近兩日傾向點選「熱辣辣」的食物，相比和暖天氣時熱銷的炒粉麵，目前煲仔飯更受歡迎。

夜晚個個都係嗌煲仔飯嘅，暖笠笠。 集團執行董事陳先生及品牌管理人林勝常

「祥仔Ricky's Kitchen」今日（19日）午市時段前已有排隊等待入座的人龍。（The Food Story提供圖片）

煲仔飯升幅達兩至三成 開始有顧客叫煲仔飯外賣

二人透露，早前本港天氣和暖期間，餐廳每日售出約100鍋煲仔飯，過去兩日銷量已急升至每日120至130鍋，即升幅達兩至三成，其中和牛煲仔飯最受歡迎。

陳先生補充指，近日最大轉變是開始有顧客叫煲仔飯外賣，而早前是絕大部份顧客都選擇堂食，為此餐廳特地送出砂煲，讓顧客能在家中享用「暖笠笠」的餐點。

煲仔飯的需求大增，砂煲一度出現「洗唔切」的情況。（林子慰攝）

煲仔飯需求大增 砂煲一度「洗唔切」須緊急訂購新煲

陳先生又指，近日該店午市及晚市時段，都不時排起長龍，主要為品嚐煲仔飯，面對需求突然大增，砂煲一度出現「洗唔切」的情況，目前已緊急訂購大量新煲，以應付砂煲數量不足的情況，至於集團旗下另一個品牌「山本屋」也受惠於天氣轉涼，店內主打的窩燒烏冬及各類湯麵同樣熱賣。

陳先生（右一）表示，旗下數個餐飲品牌未來將加推火鍋系列。（資料圖片 / 林子慰攝）

旗下數個餐飲品牌未來加推火鍋系列

陳先生續指，考慮到近日有不少顧客反映希望能在店內打邊爐，旗下數個餐飲品牌未來加推火鍋系列，相信隨着天氣持續轉冷，火鍋及煲仔飯的銷量將進一步攀升，因此對今個冬天的生意額抱有信心。