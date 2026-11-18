近日天氣開始轉涼，市民偏好選擇熱騰騰的食物保暖，作為火鍋材料之一的脆肉鯇近日因養殖手法殘忍，在網上掀起討論。關注動物權益的機構「地球共惜」（Planet for All）解釋，脆肉鯇是透過連續數個月餵飼蠶豆，引發溶血及缺氧反應而變得爽脆。內地網民同樣在社交平台分享脆肉鯇養殖過程，形容食材「不人道」，呼籲公眾不要食用。



此外，地球共惜拆解迷思，指出「游水魚」最新鮮的說法不科學。機構去年發布《水生動物福利指引》，建議魚隻於捕撈後即場致昏宰殺，再妥善冷藏才是保存品質較佳方法。



物福利機構地球共惜（Planet for All）在社交媒體解說脆肉鯇養殖過程，，帖文短短數日內在社交平台錄得逾37萬瀏覽和約6,600次分享。（IG:planetforallhk)

冬季是打邊爐的旺季，其中火鍋食材脆肉鯇因養殖手法殘忍，引起兩地網民關注及討論。動物福利機構地球共惜（Planet for All）在社交媒體解說脆肉鯇養殖過程，帖文短短數日內在社交平台錄得逾37萬瀏覽和約6,600次分享。

餵蠶豆慢性折磨脆肉鯇 膠原蛋白增加而爽脆

地球共惜解釋，脆肉鯇並非天然品種，而是將普通鯇魚連續數個月主要餵飼蠶豆而成，養殖過程殘忍。機構引述中國水產科學研究院珠江水產研究所的研究，指出鯇魚進食蠶豆後會出現類似人類「蠶豆症」的溶血及缺氧反應，肌肉纖維異常增生、膠原蛋白增加，口感因而變得爽脆。

地球共惜在文中指，到了養殖後期，許多魚會面臨嚴重的器官受損、活動力下降等問題，甚至因血液循環不良而暴斃。並在文章尾段提到「脆肉鯇之所以美味，只因他們的身體傷痕纍纍。」

鯇魚進食蠶豆後會出現類似人類「蠶豆症」的溶血及缺氧反應，肌肉纖維異常增生、膠原蛋白增加，口感因而變得爽脆。（網上圖片）

網民心痛批養殖方式不人道 水產業界嘗試改良方案

據傳媒所指，內地有網民在小紅書上分享自己對於脆肉鯇養殖的看法，他同樣解釋魚類是因為經歷應激反應，才讓魚肉變脆。發文者對此感到十分痛心，形容養殖原理就像「人類皮膚多次受傷之後變得脆」，試圖以這種具象的切身痛楚描述，喚醒大眾關注水產養殖背後的潛在代價，勸導公眾拒絕食用這些「不人道」的食材。

傳媒又引述中國水產科學研究院珠江水產研究所的研究顯示，業界透過特殊飼料引發生物生理反應以改變肉質的農業技術，並非單純的惡意虐待，且養殖戶會在後期調整飼料以防止魚類死亡。

此外，水產業界亦正嘗試多種改良方案，包括提取純化蠶豆活性成分替代全豆投餵、開發發酵蠶豆以降低抗營養因子濃度、以及在飼料中添加茶多酚、維生素E等抗氧化劑，以減輕草魚的肝臟損害和腸道炎症，同時保留其脆化效果 。

內地有網民在小紅書上表示對此感到十分痛心，形容養殖原理就像「人類皮膚多次受傷之後變得脆」。

「游水魚」最新鮮不科學 籲快速致昏後屠宰

此外，港人普遍認為買魚存在迷思，認為「游水魚」最新鮮，地球共惜反駁指其實此說法不科學。研究指出，魚隻在捕撈、運輸、長時間困在魚缸或離水掙扎時承受壓力，會耗盡肌肉能量、積聚乳酸，令肉質酸鹼值下降、死後僵直提早出現。

結果是肉質較易鬆散、保存期縮短。換言之，魚受苦愈多，肉質反而愈差。相反，魚隻於捕撈後即場以人道方式快速致昏宰殺，再妥善冷藏，品質反而可以更好。

研究指出，魚隻在捕撈、運輸、長時間困在魚缸或離水掙扎時承受壓力，會耗盡肌肉能量、積聚乳酸，令肉質酸鹼值下降、死後僵直提早出現。（地球共惜網頁圖片）

地球共惜建議魚應在宰殺前被快速致昏、失去知覺後立即屠宰，而不是在從養殖場捕撈後或在魚缸中窒息掙扎。這不只對動物較好，對海鮮質素同樣有益。

地球共惜於2025年底發布全港首份《水生動物福利指引》，涵蓋養殖、捕撈、運輸、銷售以至宰殺各環節，建議魚、蝦、蟹等水生動物宰殺前必須有效致昏，並避免活煮、活蒸、鹽醃等方法。