春夏秋冬火鍋太子總店月底結業　創全年打邊爐　將成港人宵夜回憶

【結業潮／餐飲業／春夏秋冬火鍋／打邊爐】有約35年歷史、首間港式火鍋店「春夏秋冬火鍋」宣布本月底結束營業，店家在社交媒體感言︰「每一份湯底的溫暖，都是我們最珍貴的回憶。」



翻查資料，在火鍋未在香港盛行的年代，該店首創全年365日打邊爐先河，成為一代港人的宵夜回憶，高峰時期更擴展至3間分店。惟受到新冠疫情衝擊，炮台山及銅鑼灣兩店相繼倒閉，目前剩下的太子總店也即將結業。



春夏秋冬火鍋將於五月底結業。（Openrice圖片）

春夏秋冬火鍋將於五月底結業。（春夏秋冬火鍋FB圖片）

開業約35年曾擁3間分店 首間標榜全年365日提供「打邊爐」食肆

港式火鍋店「春夏秋冬火鍋」創立於1990年，至今已開業約35年，高峰時期曾擴展至3間分店。由於該店是本港首間標榜全年365日提供「打邊爐」的食肆，每日營業時間至清晨5時，成為一代港人的宵夜回憶。

新冠疫情期間兩間分店相繼結業

儘管「春夏秋冬火鍋」歷經本港餐飲業多年變遷，卻捱不過新冠疫情的衝擊，炮台山及銅鑼灣兩店相繼倒閉，唯一的太子總店也即將在今個月底結業。

春夏秋冬火鍋將於五月底結業。（Openrice圖片）

春夏秋冬火鍋︰萬分不捨但終須一別

「春夏秋冬火鍋」日前在社交媒體公布結業的消息，向顧客表示「萬分不捨，但終須一別」，歡迎把握最後時光，到店品嚐一碗熟悉的老湯，互相再作告別。不過帖文並未提及結業的原因，有網民聲稱與近年生意轉差及加租相關。