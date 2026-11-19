【聖誕節／聖誕燈飾／尖沙咀／冬日小鎮／聖誕好去處】旅發局昨日（18日）在尖沙咀海傍為冬日小鎮舉行啟動禮，香港文化中心及鐘樓化身成光影舞台，可愛的卡通動物在文化中心外牆上唱歌跳舞，太空館則化身為巨型水晶球，璀璨的燈飾立即引起網民熱議。

有市民昨日錯過幻彩詠香江的最後一舞，今晚到冬日小鎮打卡作補償，也有市民提早一小時在太空館等候光影匯開始。江西旅客則形容是三日旅程中的「意外之喜」，讚香港光影匯演的氣氛更勝內地，聖誕或再來港感受氣氛。



2026年11月19日，冬日小鎮開鑼第二日，尖沙咀鐘樓上演冬日小鎮光影匯演，供市民及旅客一同享受節日氣氛。（易仰民攝）

2026年11月19日，冬日小鎮開鑼第二日，太空館化身水晶球，不少市民及旅客停步欣賞。（易仰民攝）

2026年11月19日，冬日小鎮開鑼第二日，尖沙咀鐘樓上演冬日小鎮光影匯演，供市民及旅客一同享受節日氣氛。（易仰民攝）

市民昨日錯過幻彩詠香江最後一日 冬日小鎮打卡補償

尖沙咀冬日小鎮昨日（18日）起揭幕，今日（19日）晚上約8時已聚集大批市民及旅客打卡。特意到場欣賞的Agnes表示，昨日錯過幻彩詠香江的最後一日，於是今日決定到場享受冬日小鎮，在太空館打卡後將轉場到鐘樓繼續大飽眼福，又稱現場氛圍十足，適逢秋高氣爽，平日人流不至於擠逼，十分舒服。

Agnes（右）及朋友特意到場觀賞冬日小鎮，為錯過幻彩詠香江最後一日作彌補。（易仰民攝）

江西旅客形容意外之喜 指內地光影匯演氣氛不及香港

江西贛州旅客劉小姐本來到尖沙咀為一覽維港美景，到埗後湊巧遇上冬日小鎮光影匯演，直言相當震撼，是她三日旅程中的「意外之喜」。她認為香港光影匯演的氣氛更勝內地，若香港的聖誕節舉辦更多類似的活動，必定會來港再度感受氣氛。

江西旅客劉小姐對光影匯演感到震撼，將再來香港旅遊。（易仰民攝）

市民提早一小時到達 讚太空館水晶球設計理念特別

攜同寵物犬及小孩到場的莊姓夫婦表示，早在活動開始前一小時，已到達太空館等待光影匯開始，大讚水晶球的設計理念特別，活用太空館的球型建築風格，又指現場氣氛理想，從觀景台望向鐘樓的觀感也非常精彩。

莊先生一家人特意攜犬到場，與冬日小鎮幻彩匯演合照打卡。（易仰民攝）