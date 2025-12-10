聖誕節｜旅發局中環冬日小鎮重開　市民到場打卡：生活都係要繼續

一年一度的聖誕節即將來臨。早前因應宏福苑大火延期的「冬日小鎮．中環」以及遮打道「星光長廊」今晚（10日）重開，不少市民於晚上前來觀賞。



有市民下班後特意帶相機前來打卡，指最喜歡巨型聖誕樹，認為活動選址中環能結合香港特色地標。他對旅發局重開活動的決定表示贊成，「一方面其實大家都明白嗰個事情（宏福苑大火）唔想發生，係個意外，咁另一方面其實我哋生活都係要繼續嘅，（要）積極咁去面對呢啲悲傷嘅事情啦。」



早前因應宏福苑大火延期的「冬日小鎮．中環」以及遮打道「星光長廊」今（10日）重開。（董素琛攝）

在中環皇后像廣場，設有20米高戶外聖誕樹。（董素琛攝）

「光影匯．中環」光影匯演於8幢中環地標外牆上映

旅發局設於中環皇后像廣場的「冬日小鎮．中環」以及遮打道「星光長廊」今日（10日）起重開，八幢中環地標外牆晚上亦有「光影匯．中環」光影匯演。

其中在中環皇后像廣場，設有巨型玩具聖誕天地、20米高戶外聖誕樹及28棵迷你聖誕樹。現場所見，晚上8時，不少市民及遊客前來打卡，部份人盛裝打扮，並帶上相機，氣氛熱鬧。

九龍區居民袁先生特意在下班後來到現場，他帶備專業相機，期望拍下巨型聖誕樹及四周裝飾。他指現場的氣氛良好，最喜歡巨型聖誕樹，又認為活動選址中環合適，能結合香港的地標，「周為啲大廈比較密集，佢今次又係啲大廈外牆加咗啲燈、加咗啲特別嘅投影，成個氛圍幾好。」他續指，會在聖誕當日再次到場拍照。

袁先生認為，部份遊客選擇在聖誕新年期間來港旅遊，目的便是觀看煙花表演，故認為煙花活動應繼續舉辦。（董素琛攝）

贊成活動重開 參加者：生活都係要繼續嘅

旅發局原定上月28日舉行「光影匯．中環」開幕儀式，但由於之前宏福苑大火而延期舉行。及後社會一片哀傷，談及活動應否重開，袁先生認為事件應從兩方面去看，「一方面其實大家都明白嗰個事情唔想發生，係個意外，咁另一方面其實我哋生活都係要繼續嘅，（要）積極咁去面對呢啲悲傷嘅事情啦。與其讓自己喺個悲傷嘅漩渦入面，咁倒不如走出嚟睇多啲靚嘅風景，即係感受返啲歡樂嘅氣氛，咁走出呢個悲傷。」

至於旅發局應否繼續舉辦除夕倒數煙花活動，袁先生指部份遊客選擇在聖誕新年期間來港旅遊，目的便是觀看煙花表演，故認為活動應繼續舉辦。

葉小姐認為，活動的氣氛良好，人流亦較想像中更多。（董素琛攝）

市民同意慶祝活動如常：大家都要放鬆

另一位的市民葉小姐穿上聖誕主題服裝，與另外兩位朋友到場打卡。她說，早在兩星期前收到朋友發來的活動帖文，被現場的巨型聖誕樹所吸引，便有意前來參觀。她又認為活動的人流較想像中更多。談及宏福苑火災後慶祝活動應否如常舉行，她說：「嗰單嘢之後可能大家都要放鬆，所以我覺得有興祝活動都係好嘅，咁取消晒大家沉醉喺嗰件事件入面，我覺得對情緒都唔太好。」