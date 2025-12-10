皇后像廣場「冬日小鎮」今重開 旅發局：送平安祝福、將捐出收益
旅發局設於中環皇后像廣場的「冬日小鎮．中環」以及遮打道「星光長廊」今日（10日）起重開，八幢中環地標外牆晚上亦有「光影匯．中環」光影匯演。局方希望藉活動帶來溫暖和盼望，並送上平安的祝福，參與活動的合作夥伴亦會將收益捐予社區上有需要人士。
其中在中環皇后像廣場，設有巨型玩具聖誕天地、20米高戶外聖誕樹及28棵迷你聖誕樹，上月14日已亮燈。旅發局局原定上月28日再舉行「光影匯．中環」開幕儀式，由於宏福苑級火警延期舉行。
皇后像廣場花園設20米高聖誕樹
由旅發局舉辦的「香港繽紛冬日巡禮」由西九文化區移師至中環，首度與置地公司合作，皇后像廣場花園化身「聖誕天地」。場內擺放20米高、相當於6層樓高的巨型聖誕樹，樹上的燈光效果綻放不同的圖案，同場並有28棵迷你聖誕樹，掛滿金、紅、銅三色聖誕裝飾。
「聖誕天地」四周佈滿巨型玩具，包括飛機、吉普車、小火車、飛船，以及負責運送禮物的小木偶們， 裝飾則有復古時鐘及心型「士的糖」等，就像置身童話內的夢幻聖誕小鎮。其中小火車每隔20分鐘啟動一次，伴隨「嘟嘟」的汽笛聲及煙霧效果，相信將成為市民及旅客必到的打卡點之一。「聖誕天地」免費入場，設有聖誕老人見面會、聖誕老人工作坊及現場表演
「聖誕天地」開放時間
即日起至12月21日
下午4:00至晚上11:30（星期一至五）
上午11:00至晚上11:30（星期六至日）
12月22日至2026年1月4日
上午11:00至晚上11:30
12月24、25及31日延長開放時間至翌日凌晨1:00
中環八大地標建築每晚循環演出光影匯演
「光影匯．中環」將涵蓋「聖誕天地」周邊的八大地標建築，透過3D投影技術、燈光效果以配合節日音樂，將帶來沉浸式的難忘體驗。屆時燈光隨着音樂節奏變化，每一幢建築都化作巨型光影畫布，讓人置身夢幻世界。
旅發局表示，該匯演結合3D投影、燈光效果及節日音樂，各樓將出現天使、雪人、馴鹿、聖誕禮物等節慶圖案，部份影像更穿梭於建築與樹木之間，構成多層次視覺效果，為市民及旅客送上創新視聽盛宴。
「光影匯．中環」演出時間
日期：即日至2026年1月4日
觀賞位置：皇后像廣場花園（南、北）
詳情：每30分鐘循環演出
時間：晚上7:30至11:30（週一至週五）
晚上7:00至11:30（週六、日及公眾假期）
遮打道化身「星光長廊」
置地公司更將連接「聖誕天地」的整條遮打道，沿途的行人天橋及欄杆會掛滿燈飾，把聖誕景象延伸至中環街頭，打造成「星光長廊」。
日期：即日起至2026年1月
地點：中環遮打道一帶