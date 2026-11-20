由凝動香港體育基金主辦的「方力申港澳慈善游2026」原定周四（19日）舉行，惟因應亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議期間實施的水域安全管理安排，活動順延至周六（21日）。



方力申今日（20日）接受電台訪問時透露，活動延期後最大的改動，是他在澳門上岸後不足兩小時便要出席慈善音樂會獻唱。他又分享指，最艱難及最令人緊張的是起步後首一小時，因為該處為船隻主要航道，他必須以最短距離直線衝破航道。



方力申11月21日將由香港大嶼山最西面的雞翼角出發，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，為有特殊需要的小朋友籌款。（資料圖片／湯致遠攝）

大嶼山雞翼角出發至澳門黑沙海灘 料全程游足9小時

是次慈善游全長35公里，路線由香港大嶼山最西面的雞翼角出發，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，旨在為有特殊需要的小朋友籌款，預計全程需時約9小時。方力申接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問表示，活動延期兩日後，出發時間亦因應水流計算而由原定的清晨5、6時，調整至明日上午9時，期望能於下午5時前在澳門登岸，並透過主辦方的青年中心完成過關手續。由於他在上岸後不足兩小時，便要趕往參與當晚6時舉行的《浪接浪慈善音樂會》，大會預計他在6時41分出場，他指只有約40分鐘洗澡及化妝「肯定未得」，但感激一眾港澳好友願意分擔獻唱環節，減輕其壓力。

談及今次路線的挑戰，方力申指團隊昨日特別與來自德國的職業風帆比賽專家開會，研究水流及航道。他引述專家分析，按其泳速計算，起步後的首個半小時便會離開香港水域，隨後約4至5小時身處內地水域，約6.5小時後才會進入澳門水域。

方力申11月21日將由香港大嶼山最西面的雞翼角出發，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，為有特殊需要的小朋友籌款。（資料圖片／湯致遠攝）

起步首小時須爭分奪秒衝破航道 否則或要水中停留讓路

他分享道，最艱難及最令人緊張的是起步首一小時，因為該處為船隻主要航道，他必須以最短距離直線衝破航道；加上大型船隻煞停需時，若遇上大船駛近，他可能需要在水中停留5至10分鐘讓路。他又指，過去曾有人用約10小時游完同樣路線，希望自己可以打破紀錄。

此外，方力申指出內地水域的水流較佳，但珠江口交接處水質會較為混濁及能見度低。不過，他過去參加環島游及母校接力賽時曾有夜泳經驗，對在「伸手不見五指」的環境下游泳已感習慣。至於近期氣溫驟降，他認為海水降溫速度較空氣慢，估計現時水溫仍有約24至25度，比氣溫17度溫暖，故不太擔心失溫問題。

「方力申港澳慈善游2026」原定於11月19日（周四）舉行，主辦方公布「因應重大會議期間實施的水域安全管理安排」，順延至11月21日（周六）舉行。

途中食能量啫喱、白粥補充體力 含椰子油保護舌頭

方力申表示，今次慈善游規定他全程不可觸碰船隻或任何浮物，補給及休息均須在水中踩水或仰浮進行。為應付長達9小時的體能消耗，他計劃在起步首3小時進食能量啫喱（Gel）及補充劑，3小時後則會進食兩次流質白粥，以免腸胃不適。

方力申汲取七年前環港島游10小時後，舌頭被鹹水浸至流血裂開、影響說話的教訓，他指今次除了盡量保持合口及避免抹嘴外，妻子亦建議他在每次停下飲水後，含服一羹椰子油，利用油分包裹舌頭作保護，確保上岸後能順利開聲唱歌。

針對公眾關注珠江口一帶會否有鯊魚出沒，方力申笑說香港及澳門海域已多年未見鯊魚蹤影，又指「珠江水咁濁，我諗啲鯊魚都見我唔到嘅」，認為毋須擔心，又指市民可透過明日上午7時半開始的網上直播為他打氣。