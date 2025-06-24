海景粥店茶餐廳7.6最後門店結業　方力申巴黎奧運返港即到店食粥

【結業潮／餐飲業／粥店／海景粥店茶餐廳／方力申】再有一間連鎖粥店結業，海景粥店茶餐廳位於九龍城的最後一間店，將於7月6日結束營業。翻查資料，該店在高峰期的2017年，最少有3間門店，分別位於旺角及牛頭角。



藝人方力申去年到法國巴黎奧運會擔任特派專員後，渴望吃上一口艇仔粥及炸兩，於是他回港立即光顧海景粥店的九龍城店，並在社交媒體發文感謝老闆請客。



海景粥店茶餐廳在高峰期的2017年，最少開有3間門店。圖為最後一間位於九龍城的門店。（OpenRice圖片）

海景粥店茶餐廳九龍城店宣布，7月6日最後營業。（網上圖片）

今年已有多間知名粥店結業，包括「香港龍頭」海皇粥店；札根九龍城逾70年、被喻為「周潤發愛店」的添財記；有近30年歷史的鰂魚涌金峰靚靚粥麵；被喻為太古城上班族飯堂的華昌粥麵等。

海景粥店茶餐廳高峰期最少3間店 現只餘下九龍城一間店

粥店結業潮尚未終結，海景粥店茶餐廳九龍城店於上周三（18日）貼出結業公告，感謝顧客長期的支持，宣布7月6日最後營業，當日關門時間為下午3時正。

海景粥店茶餐廳在高峰期的2017年，最少開有3間門店，分別位於九龍城福佬村道、牛頭角德寶商場及旺角太子弼街，惟目前只餘下九龍城店。換言之，海景粥店茶餐廳將全線結業。

藝人方力申去年在巴黎奧運曾擔任特派專員後，光顧海景粥店茶餐廳九龍城店。（Alex Fong 方力申FB圖片）

方力申︰巴黎10幾日返嚟香港最想食艇仔粥同炸兩

翻查資料，藝人方力申去年赴巴黎奧運會擔任特派專員後，渴望吃上一口艇仔粥及炸兩，於是他回港立即光顧海景粥店茶餐廳九龍城店，並在同年8月9日發文感謝老闆。