房屋局今日（20日）公布，最新公屋綜合輪候時間為4.4年，較今年6月時錄得的4.8年，大幅下降0.4年，而與本屆政府上任前的高位6.1年比較，縮短了1.7年，第一次低於4.5年，是近10年新低。



至於只計算傳統公屋的平均輪候時間，一般申請者最新下降0.2年至5.3年，長者一人申請者的平均輪候時間維持在3.9年。



房屋局今日（20日）公布，最新公屋綜合輪候時間為4.4年。（資料圖片）

最新公屋綜合輪候時間是根據截至2026年9月底，在過去12個月獲安排入住傳統公屋或簡約公屋的一般申請者輪候時間平均數計算所得。在今年第3季，約1.12萬宗一般申請獲安排入住傳統公屋或「簡約公屋」，包括約3,100個新落成的傳統公屋單位、約2,700個回收的傳統公屋單位，以及約5,450個「簡約公屋」單位。

傳統公屋平均輪候時間下降0.2年至5.3年

若只計算傳統公屋，過去12個月獲安排入住的一般申請者平均輪候時間下降0.2年至5.3年，長者一人申請者的平均輪候時間維持在3.9年。2026年第三季入住傳統公屋的一般申請共有約5,800宗，較上一季的約3,200宗上升逾八成。當中長者一人申請佔約500宗。同一季度，入住傳統公屋的配額及計分制下的非長者一人申請約為490宗。

當局指，隨着輪候時間較長的公屋申請者陸續入住公屋，公屋平均輪候時間在短期內出現波動屬積極信號，證明長期積壓的輪候個案正在有效處理。長遠而言，公屋平均輪候時間的發展趨勢將會明確向好。

過去一年公營房屋供應量提升至每季8200單位

房屋局指，在過去12個月，傳統公屋加上簡約公屋供應量，已提升至平均每季有約8,200個單位，為本屆政府上任前的4年（即2018年第3季至2022年第2季）平均每季約4,100個單位供應的兩倍。

當局並指，過去12個月獲編配入住簡約公屋的一般申請者，輪候時間平均僅為2.8年，即較傳統公屋快2.5年，突顯簡約公屋可加快滿足基層市民住屋需要，有效帶動整體的公屋綜合輪候時間下降。

全數13個簡約公屋項目提早4年完成

房屋局補充，截至今年11月中，約2.98萬個簡約公屋單位已經落成，餘下觀塘順利邨道及黃大仙竹園道由校舍改建的新項目亦將於明年第一季落成啓用，即全數13個項目約3萬個單位提前至4年多完成，並在今年7月至9月進入入伙高峰期。

局方又指出，截至2026年9月底，約有9.61萬宗公屋的一般申請，與2020年9月最高位的15.64萬宗比較，大幅下降近40%，是15年以來的新低，亦是自2012年以來首次跌破10萬宗。

至於配額及計分制下的非長者一人申請約有8.06萬宗，與2015年12月最高位的約14.37萬宗比較，大幅下降超過40%。當中，30歲以下的非長者一人申請的跌幅更明顯，在過去10年間由2016年9月底約7.04萬宗，下跌約60%至2026年9月底約2.93萬宗。相關數字清楚顯示公屋輪候隊伍正在消化中。

發言人又說，未來5年（即2027/28至2031/32年度）每年平均提供超過3.5萬個公營房屋單位，包括公屋及資助出售房屋，較本屆政府上任時相應的5年落成量增加約73%，亦是過去25年來的新高。