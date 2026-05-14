房屋局最新公屋綜合輪候時間4.7年　較上季跌0.4年　過去8年最低

房屋局今日（14日）公布最新一季的公屋綜合輪候時間為4.7年，較上一季的5.1年下降0.4年之多，亦是過去8年多以來的最低紀錄。房屋局表示，與本屆政府上任前的6.1年比較，整整縮短近一年半，首次低於5.0年。



不過，由於下一季一般申請者入住傳統公屋或簡約公屋的數目會較今季低，預計下一季公屋綜合輪候時間會有輕微起伏，局方稱預期仍會以5.0年「封頂」，可見公屋綜合輪候時間仍呈下降趨勢。



▼財政預算案．未來5年供應19.6萬個公營房屋單位▼



有關最新輪候時紀錄為截至今年3月底，過去一年獲安排入住傳統公屋或簡約公屋的一般申請者計算所得。房屋局稱，今年首季已成功安排約8,400個一般申請者入住傳統公屋或簡約公屋，涉及約1,200個新落成傳統公屋單位、約3,300個回收的傳統公屋單位，及約3,900個簡約公屋單位，接近一半（47%）是入住簡約公屋單位，明顯較上一季的16%為高。

房屋局續指，過去一年獲安排入住簡約公屋的一般申請者輪候時間平均僅為3.0年，簡約公屋輪候時間較短的比例上升，有效帶動整體的公屋綜合輪候時間下降。事實上，過去一年入住市區傳統公屋單位的輪候時間約6年，入住新界簡約公屋單位的輪候時間則只有約2年，兩者差別足有4年之多。

自簡約公屋於去年3月開始入伙，政府整體的資助租住房屋供應量已提升至平均每季約7,500個單位，為現屆政府上任前三年平均每季約3,500個單位供應的兩倍多，供應大幅上升。

展望2026／27年度起的未來5年，包括簡約公屋的總體公營房屋建屋量為約19.6萬個單位，當中有約11.5萬個傳統公屋單位將在此期間落成，截至今年第一季，共約9,650個單位已經落成及全面入伙，而在餘下2026年及2027年初，則分別有約20,150個及200個單位相繼落成，逐步邁向在2027／28年度前完成興建約3萬個簡約公屋單位的目標，公屋綜合輪候時間亦會朝着2026／27年度回落至4.5年的目標邁進。