公屋輪候︱最新輪候時間達5.6年　公屋綜合輪候時間首登場

房委會今日（23日）公布截止9月底的最新公屋輪候時間，一般申請者過去12個月的平均輪候時間為5.6年，較早前的6年微跌0.4年；至於長者一人申請的平均輪候時間，則為3.9年，較上季微跌0.2年。雖然最新輪候冊有輕微跌幅，但仍然繼續偏離三年上樓承諾。

另外，《施政報告》提出興建簡約公屋，並會推出新的「公屋綜合輪候時間」指數，以將首次獲編配簡約公屋的輪候時間納入計算，由於現時簡約公屋仍未落成，故今日首次公布的「公屋綜合輪候時間」與一般公屋輪候時間同樣為5.6年。



房委會公布截至9月底的最新公屋輪候時間。（資料圖片）

截至9月底，公屋一般申請者的平均輪候時間為5.6年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年。房委會指，現時約有135,500宗一般公屋申請，以及約99,100宗配額及計分制下的非長者一人申請，即共有234,600宗申請。

第三季有逾一萬個公屋單位可供編配

房委會解釋，錄得較為顯著的改善主要是由於第三季有超過一萬個公屋單位可供編配。在消化了部分輪候年期較長的一般申請者的公屋需求後，於當季獲分配單位的一般申請者的輪候時間相對較短，令整體的平均輪候時間縮短。

對比今年6月底的數字，當時共有242,600萬宗申請，而最新的申請宗數下降8,000宗，減幅主要在一般公屋申請，較上季的144,200宗減少8,700宗，而非長者一人申請則較上季的98,400萬宗增加700宗。

另外，今年第三季編配入住公屋的一般申請約11,400宗，當中獲編配的長者一人申請約2,100宗。另外，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為510宗。

新一份《施政報告》提到，會在未來5年興建約3萬伙簡約公屋單位，以將上季的平均6年輪候時間「封頂」。當局今日亦公布計及上樓「簡約公屋」的「公屋綜合輪候時間」，由於簡約公仍在發展階段，尚未有單位可供編配，故綜合輪候時間仍與公屋輪候時間看齊為5.6年。

公屋綜合輪候時間首公布 未有簡約公屋故輪候數字與傳統相若

房屋局提到，「公屋綜合輪候時間」的計算方法和公屋平均輪候時間大致相同，將會統計過去12個月內獲配入住傳統公屋或「簡約公屋」的公屋一般申請者，並計算其由公屋申請登記日期開始，直到首次獲編配傳統公屋或「簡約公屋」所需的時間的平均數，換言之，獲編配簡約公屋單位便可停止計算，有關輪候人士日後獲編獲公屋單位的時間並不會再重新計算。