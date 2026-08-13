最新公屋綜合輪候時間4.8年　較上季升0.1年　入住市區單位比例增

房屋局今日（13日）公布，最新一季的公屋綜合輪候時間為4.8年，較上一季輕微上升0.1年，但仍低於2018年至2025年間的紀錄，繼續維持在5.0年以下。



局方解釋，獲安排入住傳統公屋和「簡約公屋」的一般申請者中，位於市區及擴展市區單位的比例達74%，較上季微升5%。由於市區單位的輪候時間一般較新界單位長逾一年之多，其較長的輪候時間被計算在最新的公屋綜合輪候時間中，以至輕微上升0.1年。



房屋局今日（13日）公布，最新一季的公屋綜合輪候時間為4.8年，較上一季輕微上升0.1年，但仍低於2018年至2025年間的紀錄，繼續維持在5.0年以下。（資料圖片／鄭子峰攝）

截至6月底 安排4400名申請者入住傳統公屋或簡約公屋

有關紀錄是根據今年6月底，在過去12個月獲安排入住傳統出租公屋或「簡約公屋」的一般申請者計算所得。房屋局指，在今年第二季成功安排總數多達約4400個一般申請者，入住傳統出租公屋或「簡約公屋」，包括約720個新落成的傳統出租公屋單位、約2400個回收的傳統出租公屋單位，以及約1300個「簡約公屋」單位。

逾七成單位位於市區及擴展市區 致輪候時間上調微升

房屋局指，過去12個月內獲安排入住傳統出租公屋和「簡約公屋」單位的一般申請者中，位於市區及擴展市區單位的比例達74%，比上一季69%高。回收的傳統出租公屋單位中，有81%屬市區及擴展市區單位。局方指，由於市區及擴展市區單位的輪候時間，一般較新界單位長逾一年之多，其較長的輪候時間被計算在最新的公屋綜合輪候時間中，以至輕微上升0.1年。

傳統公屋輪候時間降至5.5年

單計傳統公屋，截至2026年6月底，過去12個月獲安排入住傳統出租公屋的一般申請者的平均輪候時間輕微下降0.1年至5.5年。當中，長者一人申請者的平均輪候時間維持在3.9年。至於「簡約公屋」，過去12個月內入住的一般申請者的輪候時間平均約3年。

傳統公屋和「簡約公屋」供應量升至每季7400個單位

房屋局表示，在過去12個月，政府整體的傳統公屋和「簡約公屋」供應量已提升至平均每季約7400個單位，為本屆政府上任前三年平均每季約3800個單位供應的約兩倍，供應大幅上升。

房屋局指，政府採取多管齊下的方法，加快出租公屋單位流轉之下，輪候出租公屋的一般申請者數目在今季進一步減少2900個。與今年首季的數字比較，第二季的一般出租公屋新申請數目下降約8%。局方指，同時亦觀察到許多輪候時間6年或以上的市區及擴展市區一般申請者，正陸續獲編配出租公屋單位，反映措施正逐步取得成效。

房屋局今日（13日）公布，最新一季的公屋綜合輪候時間為4.8年，較上一季輕微上升0.1年，但仍低於2018年至2025年間的紀錄，繼續維持在5.0年以下。（資料圖片／鄭子峰攝）

30歲以下的非長者一人申請 過往十年跌六成

截至今年6月底，約有100,500宗一般出租公屋申請，以及約81,000宗配額及計分制下的非長者一人申請。與最高位的156,400宗及143,700宗比較，一般申請及非長者一人申請的數目分別大幅下降超過30%及超過40%。

當中，30歲以下的非長者一人申請的跌幅更為明顯，在過去十年間下跌約60%，至今年6月底約29400宗，顯示公屋輪候隊伍正在消化中。

近二萬個「簡約公屋」單位落成

房屋局表示，截至2026年第二季，「簡約公屋」共約19130個單位已經落成，當中約9650個單位已全面入伙，其他已落成的單位亦於6月中開始分階段入伙。

政府會繼續致力在未來五年每年平均提供超過30000個公營房屋單位，連同自2026/27年度落成的約20350個「簡約公屋」單位，總房屋供應量是過去24年來的新高。