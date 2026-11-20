啟德體育園持續舉辦盛事及演唱會等大型活動，監警會主席王沛詩稱，警方在執行人群管理期間與觀眾接觸時，或會因溝通、現場安排或執勤方式產生摩擦或誤會，有機會引致投訴。為了解警方的行動部署及現場情況，監警會委員和秘書處職員在體育園舉行國際級大型演唱會期間，實地觀察警方應對龐大人流而採取的實時人群管理行動及交通安排，有助會方日後透徹地審核與大型活動相關的投訴個案。



監警會主席王沛詩與一眾委員在監管處處長趙詠蘭女士等警方代表陪同下，在啟德體育園了解警方的人群管理行動。（監警會提供）

監警會委員聽取警方代表介紹體育園行動部署與警務重點，包括人群管理、交通及運輸安排，以及警隊與園方、主辦單位和相關部門互相協調及合作。警方會因應活動規模及預計的人流車流情況，作出妥善的警力及交通部署。

警隊代表亦介紹專為啟德體育園而設的「離場易」電子平台。該平台應用人工智能技術實時分析數據，讓公眾可透過手機及其他電子設備獲取即時交通及人流資訊，有助提升人群疏導的效率。

監警會主席王沛詩與一眾委員在監管處處長趙詠蘭女士等警方代表陪同下，在啟德體育園了解警方的人群管理行動。（監警會提供）

監警會委員於當晚大型盛事結束後的人流高峰時段，在警察指揮中心實時觀察警隊聯同相關部門及交通運輸機構，有系統地疏導近4萬名觀眾迅速而有秩序地離場。委員亦透過警察指揮中心的大型閉路電視幕牆，了解到警隊如何利用設置於場館各出口、港鐵站及巴士站等主要地點的不同閉路電視監察系統，從多角度實時監察離場情況，並因應實際需要採取適當的人群管理方案，疏導擠塞情況及防範潛在安全風險。委員亦與前線警務人員交流，了解他們在執行人流分流行動、實施臨時交通措施，以及應對場內突發情況時所面對的困難和挑戰。

監警會主席王沛詩與一眾委員在監管處處長趙詠蘭女士等警方代表陪同下，在啟德體育園了解警方的人群管理行動。（監警會提供）

監警會主席王沛詩表示，園區場地規模龐大且鄰近民居，加上來自世界各地的觀眾文化和語言背景各異，警方在執行人群管理期間與觀眾接觸時，或會因溝通、現場安排或執勤方式產生摩擦或誤會，有機會引致投訴。是次實地觀察讓委員親身體驗大型盛事的現場情況，並了解警方的行動部署及現場運作，有助會方日後透徹地審核與大型活動相關的投訴個案。

監警會作為獨立的法定監察機構，一直恪守「以事實為基礎，以證據為依歸，在陽光下運作」的原則審核每宗投訴個案。因應香港未來舉辦更多國際級大型盛事，會方將繼續留意與警方在人群管理及交通疏導等方面相關的投訴，審視個案的情況及性質，從而了解整體投訴趨勢，並在有需要時向警隊提出服務質素改善建議，協助提升警隊服務水平，從源頭減少不必要的投訴。