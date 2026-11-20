啟德體育園辦大型活動 監警會視察警方人群管理 助審核投訴個案
啟德體育園持續舉辦盛事及演唱會等大型活動，監警會主席王沛詩稱，警方在執行人群管理期間與觀眾接觸時，或會因溝通、現場安排或執勤方式產生摩擦或誤會，有機會引致投訴。為了解警方的行動部署及現場情況，監警會委員和秘書處職員在體育園舉行國際級大型演唱會期間，實地觀察警方應對龐大人流而採取的實時人群管理行動及交通安排，有助會方日後透徹地審核與大型活動相關的投訴個案。
監警會委員聽取警方代表介紹體育園行動部署與警務重點，包括人群管理、交通及運輸安排，以及警隊與園方、主辦單位和相關部門互相協調及合作。警方會因應活動規模及預計的人流車流情況，作出妥善的警力及交通部署。
警隊代表亦介紹專為啟德體育園而設的「離場易」電子平台。該平台應用人工智能技術實時分析數據，讓公眾可透過手機及其他電子設備獲取即時交通及人流資訊，有助提升人群疏導的效率。
監警會委員於當晚大型盛事結束後的人流高峰時段，在警察指揮中心實時觀察警隊聯同相關部門及交通運輸機構，有系統地疏導近4萬名觀眾迅速而有秩序地離場。委員亦透過警察指揮中心的大型閉路電視幕牆，了解到警隊如何利用設置於場館各出口、港鐵站及巴士站等主要地點的不同閉路電視監察系統，從多角度實時監察離場情況，並因應實際需要採取適當的人群管理方案，疏導擠塞情況及防範潛在安全風險。委員亦與前線警務人員交流，了解他們在執行人流分流行動、實施臨時交通措施，以及應對場內突發情況時所面對的困難和挑戰。
監警會主席王沛詩表示，園區場地規模龐大且鄰近民居，加上來自世界各地的觀眾文化和語言背景各異，警方在執行人群管理期間與觀眾接觸時，或會因溝通、現場安排或執勤方式產生摩擦或誤會，有機會引致投訴。是次實地觀察讓委員親身體驗大型盛事的現場情況，並了解警方的行動部署及現場運作，有助會方日後透徹地審核與大型活動相關的投訴個案。
監警會作為獨立的法定監察機構，一直恪守「以事實為基礎，以證據為依歸，在陽光下運作」的原則審核每宗投訴個案。因應香港未來舉辦更多國際級大型盛事，會方將繼續留意與警方在人群管理及交通疏導等方面相關的投訴，審視個案的情況及性質，從而了解整體投訴趨勢，並在有需要時向警隊提出服務質素改善建議，協助提升警隊服務水平，從源頭減少不必要的投訴。