翟紹唐獲任競委會主席　任期兩年5.1起生效　曾是監警會首任主席

競爭事務委員會今日（24日）公布委任資深大律師翟紹唐出任新主席，任期兩年，下月1日起生效，接替即將卸任的陳家殷。政府同時委任鄭煦喬、莊太量、郭彥麟、黎卓斌、孫榮聰、董美怡和楊莉珊7人為新委員。翻查資料，翟紹唐一直擔任多項公職，也被譽為「政府御用大狀」，曾任監警會首任主席。



競委會公布，資深大律師翟紹唐將出任競委會新主席。（資料圖片）

資深大律師翟紹唐出任競委會新主席 5.1起生效

競委會公布，資深大律師翟紹唐將出任競委會新主席；鄭煦喬、莊太量、郭彥麟、黎卓斌、孫榮聰、董美怡與楊莉珊為新任委員，任期兩年，由今年5月1日起生效。競委會由衷感謝現任主席陳家殷的帶領及指導。

而現屆委員陳佩君、劉堅能、羅富源、伍俊達、吳永嘉、黃慧群教及信躍升也即將卸任，競委會感謝他們多年來的寶貴貢獻及支持。

翻查資料，翟紹唐一直擔任多項公職，被譽為「政府御用大狀」，例如2009年監警會成立，他獲時任律政司黃仁龍推薦，在2008年6月至2014年5月期間出任主席；直至最近的2025年10月1日，他亦獲委任香港西九文化區管理局副主席。

翟紹唐一直擔任多項公職，被譽為「政府御用大狀」。（資料圖片）

將卸任陳家殷2020年起任競委會主席 任內確立三大執法重點

至於即將卸任的陳家殷，競委會介紹指，他自2016年5月起出任競委會委員，其後2020年5月獲委任主席，期間競委會各方面的工作均取得顯着進展，當中包括確立了三大執法重點，即影響民生的反競爭行為、騙取公帑的合謀行為、涉及數碼經濟的個案。

競委會又指，陳家殷就10宗涉及多個不同行業、備受市民高度關注的案件入稟競爭事務審裁處，為香港競爭法體系確立重要先例；以及推行創新的倡導活動，加深社會各界對《競爭條例》的認知。

即將卸任的陳家殷自2016年5月起出任競委會委員，其後2020年5月獲委任主席。（資料圖片）

陳家殷︰10年間親歷競委會由年資尚淺走向成熟階段

陳家殷說，自2016年加入競委會，至今剛好10年，在這10年間親歷了競委會由年資尚淺走向成熟階段的每個重要時刻，儘管過程中面對不少挑戰，但在歷任委員及優秀行政團隊的共同努力下，最後都能成功克服，並達至多個里程碑，感謝團隊一直以來的付出及支持。

陳家殷指，競爭是推動香港經濟繁榮的基石之一，能夠為社會締造充滿活力及可持續發展的未來，對於公眾、商界及公營界別對競爭的意識和認同與日俱增，感到非常欣慰。他有信心在翟紹唐資深大律師的帶領下，競委會定能在現有的堅實基礎上向前邁進，繼續確保香港能充分享受公平競爭所帶來的好處。