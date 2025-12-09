監警會｜上年度68項指控證明屬實　有文書助理險致銷毀拾獲財物

獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）今日（9日）發表2024/25年度工作報告，共有68項指控證明屬實，警方向67名違規警務人員採取不同處分，當中一人同時收到「警告」和「訓諭」。



報告列出其中四宗無法證實或證明屬實投訴個案，認為警方可改善以防止再發生。其中有拾獲財物人士到警署交財物時，在收據上明確表示，若三個月後無人認領，他會要求認領。事主四個月後致電警署財物辦公室查詢失主是否已領回財物，獲悉無人認領，遂要求認領，負責的文書助理卻稱警方稍後將銷毀該財物。



事主作出投訴，文書助理才確認自己有疏忽，誤以為投訴人沒有要求領取財物。投訴警察課將該「疏忽職守」指控分類為「獲證明屬實」，並對該助理作出訓諭，同時提醒其上級妥善督導下屬，以確保拾獲財物處理得當。



（左起）監警會秘書長梅達明、主席王沛詩及委員陳正欣一同發表2024/25年度工作報告。（監警會YouTube頻道截圖）

須匯報投訴個案及指控分別升10%及9% 疏忽職守仍佔最多

監警會在2024/25年度共接獲1,783宗警方投訴課呈報須匯報投訴個案，按年增10.3%；同期通過1,790宗須匯報投訴個案，按年增加9.7%。監警會通過2,530項指控（有投訴提出多於一項指控），按年增加9%。

當中首三類最多的指控不變。最多為疏忽職守，有1,249項，按年增加13%；行為不當／態度欠佳／粗言穢語有1,114項，按年增6%；毆打則有106項，按年增18%。

2024/25年度須匯報投訴個案。（監警會YouTube頻道截圖）

（監警會YouTube頻道截圖）

67名警務人員受處分 一人同時收「警告」和受「訓諭」

當中有309項或12.2%經全面調查，當中38項獲證明屬實和30項未經舉報但證明屬實，餘下則無法證實、並無過錯或虛假不確。投訴撤回佔41%或1,045項，無法追查佔37%或942項，234項或9.2%透過簡便方式解決。

警方向違規警務人員採取跟進行動，當中4人接受紀律覆檢，25人收警告，40人受訓諭。警監會指一名警務人員同時收「警告」和受「訓諭」，即共有67人受處分。

監警會通過的調查結果。（監警會2024/25年度工作報告）

監警會主席王沛詩（左二）。（監警會YouTube頻道截圖）

「CSI流動實驗室」過去一年出動20多次

另外，警隊鑑證科去年12月推出一輛以中型貨車改裝而成、造價約140萬元的「CSI（罪案現場勘查）流動實驗室」。鑑證科警司麥秀山表示，若符合需快速指紋檢驗結果，及罪案現場環境複雜兩大條件，便會出動到流動實驗室。他並指，流動實驗室在過去一年時間，已出動二十多次，每次出勤的同事數目為5至6位，為包括兇殺案在內的嚴重暴力案件提供協助，未來日子會繼續加強指紋檢驗能力及效率。