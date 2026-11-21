名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（11月20日）在高等法院續審，第三被告、蔡天鳳前夫鄺港智繼續出庭自辯。鄺港智作供時反擊胞兄鄺港傑「弱雞」之說，指在咖啡店郁動頭部是嘲弄對方；他更在庭上聲稱蔡天鳳不滿鄺球接觸孫兒，爆粗大罵鄺球「死老嘢」、「臨老入花叢溝骨妹」，要求到大美督停車場找鄺球「講清楚」，期間在犯人欄的鄺球聞言頻頻拭淚。



鄺港智指兩兄弟在大美督落車抽煙，返回時見鄺球坐在車內、蔡已頭右流血倒地，並表示自己直到看新聞網站「（香港）01」才驚悉蔡被分屍。此外，鄺港智在盤問下指，當年自己干犯盜竊案時蔡天鳳亦知情且「一齊做㗎嘛」，負責「睇水」及接收盜取的金飾。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

三名被告在犯人欄的坐位：最高為鄺港智，中間為鄺 球，最前面的是鄺港傑。

鄺港智前日（19日）開始自辯，指自己2015年赴內地後有多項生意，財政上不依靠蔡天鳳；他又形容與蔡及現任丈夫譚方駿關係複雜，聲稱蔡為錢嫁給譚，而譚「本身係鍾意我嘅」且曾買米線示愛，並指自己與蔡在離婚後仍有性關係。

蔡天鳯前夫鄺港智，洋名Alex。(資料圖片)

稱未掂過涉案錘仔、赴龍尾村無見湯煲電鋸

鄺港智昨日作供時指出，父親鄺球租住九龍站凱旋門單位，是給予其情婦居住。

談及向友人借車一事，鄺港智指因鄺球當時要搬屋，而著他代為借車；就他借車時向友人稱因所駕汽車正維修，而需借車接送子女，代表大律師安華暉問他是否說謊，鄺回應只是隨便說一個理由，不認為是說謊。

他亦講及，於2023年2月11日接送長子到沙田上網球班，期間有空閒時間，同行的胞兄鄺港傑提議前往鄺球的龍尾村新居。鄺港智指自己只在單位短暫逗留，期間沒有見到大湯煲、刀及電鋸。被問及有否曾觸及涉案錘仔，鄺在庭上堅稱：「我冇掂過，掂都冇掂過」，並指據他所知該錘仔未曾放在涉案 AA 字頭車牌七人車上，亦與蔡天鳳的死亡無關。

涉案七人車。

早前被鄺港傑稱「弱雞」 鄺港智嘲胞兄身形難說服談健身

就案發日（2023年2月21日）離開加多利山單位後到新世紀廣場星巴克咖啡店一事，鄺港智解釋當日打算去健身，手持的白色膠袋內裝有健身衣物。針對鄺港傑早前供稱，因鄺港智「弱雞」故健身時穿長袖衣物，鄺港智在庭上反擊指自己於冬季健身會穿長袖衣物，並稱「天氣凍嗰時，唔一定係冬天」。

他憶述，鄺港傑當時在咖啡店指他「俾人呃啊，話我傻仔囉，佢話無人請教練，佢話佢都識啦，喺度教返我轉頭咁」。安華暉問及鄺港智在閉路電視片段中郁動頭部的原因，鄺港智回應指當時正在嘲弄胞兄，直言：「因為佢講起做 gym 啲嘢，又話識教練嗰啲，係佢咁嘅身形好難去說服到我呀嘛。」

首被告鄺港傑。(網上圖片)

七人車上蔡向他抱怨代母還債壓力大

鄺港智隨後講述與蔡天鳳在涉案 AA 車牌七人車車內的經過。他指，案發日登上七人車時，蔡天鳳已在車上，當時正與家姑透過微信或 WhatsApp 溝通。其後蔡向他提及母親張燕花「又爭人錢」，自己每個月要為母親的賭債「還10萬，8萬利息」，抱怨「好大壓力」，鄺港智遂安慰她：「算啦，唔係好多唔緊要啦，冇辦法啦」。

蔡其後又談及替家姑買衣物及到屯門「睇樓」，表示正「搞緊」睇樓，並叫鄺港智有空去看看黃金海岸及滿名山樓盤，期間兩人同時使用海南話及廣東話交談。

被告鄺球，是蔡天鳳的前家翁。(資料圖片)

稱蔡天鳳車上狂罵鄺球「臨老入花叢溝骨妹」

兩人的話題其後轉至蔡天鳳於同年農曆年初一未能聯絡子女一事，鄺港智表示當時「老豆帶咗仔女去玩」，並引述鄺球指若蔡不准他見孫兒，鄺球在其他事情上亦不會配合。蔡天鳳聽罷隨即發怒，要求鄺港智找鄺球商量，鄺港智答道：「吓，一關到細路仔事，我冇辦法講喎。」蔡聞言斥責鄺港智「冇撚用」，又大罵：「死老嘢（鄺球）又同我玩嘢？」

鄺港智續供稱，蔡天鳳當時繼續以廣東話夾雜海南話痛罵鄺球，提到「唔可以再俾佢見啲孫，怕教壞啊」，又斥責鄺球「臨老入花叢」。鄺憶述蔡當時更罵道：「60幾歲仲喺度溝骨妹。佢當人哋老婆，人哋當佢客人。因間啲錢俾人呃X晒」，並直言：「真係呢世都唔可以俾佢見啲仔女，陣間教到我個仔又溝骨妹，教到我個女又做骨妹，就仆街喇。」作供至此，在犯人欄內的鄺球頻頻拭淚，而鄺港傑則默默低頭抄筆記。

促赴大美督停車場與鄺球「講清楚」

鄺港智供稱，蔡天鳳其後要求鄺港傑尋找鄺球下落，稱「要講清楚佢」；鄺港傑指鄺球身在大埔，遂驅車前往大美督會合鄺球。鄺港智強調，蔡天鳳抵達大美督停車場時仍然在生。

28歲本港名媛蔡天鳳Abby Choi被發現在大埔龍尾村遭碎屍，大批警員2023年2月24日傍晚在龍尾村調查。（梁偉權攝／資料）

稱兩兄弟抽煙後 返回見蔡頭部流血倒地

鄺港智指車輛抵達大美督停車場時，鄺球已從其座駕下車。鄺港傑將七人車停泊在鄺球座駕附近後，鄺港智與胞兄隨即下車；鄺球交給鄺港智一份文件並說「搞掂咗啦」，之後便登上蔡天鳳乘坐的七人車。鄺港智與胞兄在旁抽煙後返回七人車，胞兄打開車門，鄺港智赫見蔡天鳳「瞓咗喺地下」，而鄺球則坐在車廂內。

鄺球當時說道：「唔好講住喇，返屋企先，村屋嗰度先」，隨即下車返回自己的座駕。鄺港智登上七人車後查看蔡的狀況，看見蔡的頭部右方有血，他曾郁動蔡的手、呼喚她及檢查她是否仍有心跳和呼吸。在暫委法官追問下，鄺港智澄清檢查蔡生命跡象的連串舉動是在停車場駛往龍尾村途中發生，「未返到村屋，因為我上咗車之後一連串嘅事」。

發現遇害名媛蔡天鳳Abby Choi殘肢的大埔龍尾村村屋。（馬耀文攝／資料圖片）

稱曾問「報警定係 call 白車」 沒預計蔡會被襲擊

鄺港智指當時曾問：「咁點算呀，報警定係 call 白車，定係點樣？」，鄺球回應：「你通緝緊㗎喎，咁啲仔點算呀？」，並指鄺球亦曾檢查蔡是否有生命跡象。安華暉問及見到蔡的狀況至抵達村屋期間的心情，鄺港智稱：「好驚呀嘛，好緊張」，指從未遇過此類事情，亦沒有預計蔡會被襲擊。

針對閉路電視拍得他到達村屋後，下車的手部動作，被控方指為襲擊蔡時弄傷，鄺港智否認並指自己沒有受傷；對於控方指他在村屋外抽煙顯得鎮定，他強調自己當時極度緊張，「我嗰人係木獨少少，好似而家我都係好緊張㗎」，並否認鄺港傑所指他當時在哭泣。

鄺港智續指，他與鄺港傑清空七人車內的物品，包括地氈及紙巾，形容當刻思緒混亂，「總之車上面有啲咩就攞啲咩」；又指檢查蔡時上衣或因而染血，故在車上更換上衣，原本帶同的衣物則放在單位內。

看新聞「01」方驚悉分屍 以為父親會報警

由於自己當時因盜竊案被通緝，加上鄺球著他先行離開，鄺港智遂離開龍尾村，在庭上表示：「如果我唔走嘅話，佢連報警、call 白車都做唔到，我咪嗱嗱臨走先囉。」

他稱當時只知鄺球會處理蔡的屍體，並叫他「唔好理」，但不知會如何處理；被辯方問及何時才知蔡天鳳被分屍，鄺答：「我睇 01」，得知後感到「好驚囉」，直言：「我唔知道佢係咁樣處理㗎嘛，我以為佢係報警或者 call 白車。」他當時問及鄺球的凱旋門單位是否無人居住，獲確認後便前往該處。

大批探員到死者位於加多利山寓所搜證。（梁偉權攝／資料圖片）

因被通緝 斥蔡母報警無通知「X街」

鄺港智續指，離開龍尾村後，曾返回加多利山單位假裝若無其事，但在房間內忍不住流淚哭泣約十多分鐘，「忍唔住嗰啲眼淚就流出嚟囉，又唔係話嚎哭嗰隻，我就唔會有呢啲事嘅」，因兩名子女在房外，他哭泣時亦抑壓自己的情緒，不欲被子女發現。

同晚譚方駿及蔡母張燕花均向他查問蔡的下落，張燕花亦告知就蔡失蹤報警，鄺港智當時爆粗回應：「X街，你報警都唔話我知嘅。」他解釋自己因盜竊案被通緝，認為張報警時應通知他避開。

被問及他當時是擔心其盜竊案，還是擔心遭發生在蔡身上的事連累，鄺回應：「唔係連累呀」，並指當時仍未接受事件。

前夫鄺港智被捕時情況。（資料圖片）

急搭「大飛」潛逃需付30萬 稱被騙終落網

至蔡死後翌日，鄺港智相約「貴族鐘錶」職員陳亮恒領取現金及名錶。鄺港智供稱，當時得悉「出咗事」，加上張燕花指警察正在找他，並叫他先回內地，遂決定「攞返啲錢先」避風頭；就陳亮恒形容他在電話中聲線「好似好 sad」，鄺確認是為蔡的死而傷心。

取回鐘錶及款項後，他打算乘搭「大飛」潛逃內地，原本一般「大飛」收費10萬元，因他表明「要快，錢唔緊要」而需支付30萬元，結果卻「被人呃咗囉，去到碼頭就被人拉喇嘛」。

被問及落網時，手機內裝有一張鄺球購買的電話卡，鄺港智解釋此前使用譚方駿的電話卡，常收到譚的親友來電或訊息，鄺需經常將事情告知譚。而且蔡天鳳經常檢查其手機，查看有否聯絡內地女友 Ivy。由於他被通緝，早於案發前數月已著父親代買新電話卡，認為鄺球在案發當天購買純屬巧合。

安華暉最後問及他是否在往大埔車程中，遭蔡激怒而襲擊她，或在大美督停車場參與襲擊，鄺港智一概否認。

蔡天鳳母親張燕花（白衣）。（陳曉欣攝）

聲稱14歲與蔡發生性關係 蔡母無反對：佢好鍾意添

首被告鄺港傑的代表大律師 Trevor Beel 隨後展開盤問。鄺港智表示14歲認識蔡天鳳，翌年搬入蔡的黃埔花園單位，與蔡母張燕花同住，指搬入是「無話特別提出，大家自自然然咁樣」並與蔡同房；被問及是否15歲與蔡發生性關係，鄺答：「14歲有」，並指張燕花當時沒有反對，「佢好鍾意添」。

稱盜竊罪蔡天鳳有關 負責「睇水」及收金飾

Trevor Beel 指出兩人於2013年9月結婚，而鄺港智在婚前已開始干犯盜竊案；鄺表示不記得是否婚前，需翻看資料。被問及干犯該案時蔡天鳳是否知情，鄺港智在庭上驚爆：「知道，一齊做㗎嘛」，並指蔡在案中負責「睇水」：「因為我要攞走啲嘢，要人幫我睇住，我交畀佢」，補充指當時將盜取的金飾交予蔡天鳳。

審訊尾聲，暫委法官向陪審團表示，需先處理 Trevor Beel 可否就鄺港智的定罪紀錄作出詳細盤問的法律議題，遂將案件押後至下周一（23日）續審。

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