名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025）在高等法院續審，第三被告、蔡天鳳前夫鄺港智（Alex）正式出庭自辯。鄺港智在庭上透露，自己14歲便與蔡天鳳相戀並搬入其黃埔花園單位，潛逃內地後靠買賣名錶賺取至少2,000萬港元並全數交予蔡，否認在財政上依賴對方。



鄺港智更在庭上大爆三人關係內幕，聲稱蔡的現任丈夫譚方駿（Chris）「本身係鍾意我嘅」，甚至曾「買碗米線嚟同我示愛」並想三人一同生活，並指自己與蔡在離婚後仍有性關係，且曾與蔡、譚二人在海南島同床入睡。此外，他形容蔡性格火爆「好似 Angry Bird」，又站起示範父親鄺球在「發燒事件」中揮手欲打蔡，並反駁控方指蔡急於賣樓惹殺機，直言「無人買，點會急呢」。



蔡天鳳。(網上圖片)

【蔡天鳳案・專頁】

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

三名被告在犯人欄的坐位：最高為鄺港智，中間為鄺 球，最前面的是鄺港傑。

14歲與蔡天鳳拍拖同居 稱鄺球較惡不太好相處

身穿黑色厚褸的鄺港智自辯透露，自己就讀國際學校時認識蔡天鳳，當時為2008年，兩人同為14歲。兩人成為情侶後，鄺港智搬入她的黃埔花園單位。被問及原因，他解釋當時與蔡拍拖，同時在家中與父親鄺球「唔係咁好相處」，形容鄺球「比較惡、嚴格少少」，而蔡母張燕花則較溫和。他同意張燕花對他很好，「大家對大家都好好」，此外他為了融入蔡天鳳一家及方便溝通，亦學習了海南話。

鄺港智續指，蔡天鳳於2012年懷孕，並於翌年誕下兒子W，當時兩人分別18及19歲，他們在張燕花單位的對面一座租下單位居住，租金由鄺母李瑞香支付；兩人於2013年9月結婚，翌年蔡再誕下女兒X。

蔡母張燕花。(湯致遠攝)

承認與蔡母關係好似母子：我好錫佢嘅

代表大律師安華暉指出，鄺港智於相約時間干犯盜竊案，問他當時是否急需用錢；鄺回應想賺更多錢但非急需，解釋想賺更多「畀屋企」，包括蔡天鳳、兩名子女及張燕花。

被問及為何賺錢予張，鄺謂：「都係屋企人，好似母子咁，學佢話齋，咁我好錫佢嘅」，又指當時未有與家人斷絕聯絡，但與母親李瑞香較親近。

每次包「大飛」偷渡往來中港要$10萬 稱自己有能力支付

因干犯盜竊案，鄺於2015年8月離港，坐「大飛」前往內地，之後亦以相同方法往返中港；被問及每次坐「大飛」花費多少，鄺回應「包船就10萬蚊」，並指自己有能力支付，否認在財政上依靠蔡天鳳。

被告鄺港智（蔡天鳳前夫）

談及生意收入，鄺港智供稱在內地經營多項業務，並登記在父親和胞兄名下。

鄺經營鐘錶買賣，稱有很多朋友及客人愛錶，「Abby 呢，好多時會幫我畀住先，畀錢錶行」，他之後再轉售予客人。他指賣到內地的手錶佔兩成生意，賣給錶行的利潤更高但沒有紀錄。

鐘錶生意利潤2000萬元 做二房東月入約30萬元

辯方要求他核對與「貴族鐘錶」的手錶發票紀錄，包括多隻勞力士等名錶，價格由數萬至數十萬不等。鄺確認紀錄並補充交易「絕對唔止呢度」。在暫委法官追問下，鄺指從事鐘錶生意以來利潤「我諗都超過最少2,000萬（港元）」。他並指，多數不取鐘錶生意的盈利，「畀晒 Abby」。

鄺另有與人合資內地住宅包銷項目，以及當寫字樓二房東，後者每月賺取20萬至30萬元人民幣。二房東的收入雖不會全給蔡，但仍會定期給錢予蔡。他亦有一間餐廳「不過嗰間就唔賺錢嘅」，利潤僅1萬至2萬元，不值一提。

鄺亦有在海南省海口及文昌從事土地租賃中介，以公司名義簽約租用農地，再把整間公司轉售賺以取差額，資金來自蔡，利潤亦會給予蔡，指「自己平時使費，唔使好多錢」，該生意非每個月有固定利潤，是「成個項目咁計、百零萬（人民幣）一年」。

在廣州住五星級酒店：我有做嘢㗎嘛，我咪直接俾錢

鄺港智又指，在廣州時曾入住柏悅酒店、文華東方酒店及瑰麗酒店等五星級酒店，款項由公司或自己直接支付，「咁我有做嘢㗎嘛，我咪直接俾錢，用公司俾錢又有，自己名又有」。至於鄺球早前提及的勞斯萊斯汽車，鄺港智確認是由他使用。此外，他身處內地時，蔡天鳳提供一張信用卡讓他使用，他在內地亦有使用父親及兄長鄺港傑的信用卡。

蔡天鳳。(蔡天鳳IG)

是否視與蔡仍為伴侶？鄺港智：complicated（複雜）

鄺港智下午作供指，到內地後仍與蔡天鳳保持聯絡，兩人每天以電話及視像聯絡數次；被問及是否仍視兩人為夫婦或伴侶，鄺形容「complicated（複雜）」難以解釋，指兩人最終離婚，但他已忘記年份，相關手續由蔡處理。

蔡天鳳（Abby Choi）與Chris婚禮 。（影片截圖）

與譚方駿11歲已相識 蔡為錢與譚結婚 鄺：我可以接受

被問及蔡如何認識現任丈夫譚方駿（Christopher），鄺回應譚方駿是他的朋友，兩人於11歲認識並為同學。他指蔡其後告知與譚方駿結婚，因「我走啦嘛」，且蔡「為咗屋企囉，佢嗰邊都要有人照顧小朋友呀，佢覺得 Christopher 幾好，我都認識好多年，都 ok」。

他坦言得知兩人結婚時「有少少唔開心，都祝福佢，點講好呢，我哋3個都 complicated 啲囉」。被大律師問及是否知道蔡與譚為何結婚，鄺直言：「因為錢囉」，並確認是由蔡親口道出。被問及當時是否驚訝，他回應：「因為我哋3個真係好好啊，我覺得可以接受囉」。

譚方駿。(朱棨新攝)

爆譚方駿曾買米線示愛 與蔡離婚後仍有性關係 三人曾同床

鄺港智更在庭上聲稱，與蔡天鳳在離婚後仍有性關係，並解釋蔡與譚成婚原因：「其實 Christopher（譚方駿）本身係鍾意我嘅。但係佢屋企人都想要啲小朋友，我哋就3個一起咁樣囉，佢屋企人就唔介意嘅。」鄺又指：「佢買碗米線嚟同我示愛都試過啦」，他住黃埔花園時，譚每天均會探訪他。兒子出生後，譚成為兒子契爺，而鄺在港時「佢（譚方駿）都想我哋3個一齊生活嘅」。

直至2023年2月 與蔡仍有「愛情嘅親密」

鄺指，蔡曾多番前往內地探望他「至少10次8次」，譚方駿亦有前來探望，直言與譚「唔應該用朋友形容，應該用家人」。他續稱，蔡和譚曾前往海南島海口市探望他，當時「三人在同一張床入睡」；此外，蔡曾帶同子女與譚一同到廣州探望他，當時鄺居住文華東方酒店，所有人均住在同一房間。就兄長鄺港傑供稱，曾見蔡與鄺港智熱吻，鄺淡然回應：「好正常啫」，確認在蔡與譚婚後仍有感情及愛情的親吻，並同意直至2023年2月兩人仍有「愛情嘅親密」。

蔡天鳳於2022年2月失踪。(網上圖片)

內地結交女友Ivy 遭蔡「搵3日3夜」逼分手返港

鄺港智指，在內地居住時，認識女子盧曉虹Ivy 並認真交往。談及2022年6月突然回港的原因，他表示，蔡天鳳得知他在內地有女友後哀求他回港，「跟住之後我就返嚟湊仔囉」。他憶述，當天去了 Ivy 家中與其家人飲茶，期間蔡致電但他不敢接聽，「之後就佢搵咗我3日3夜，跟住叫佢阿媽，搵晒我周邊啲人」，並叫人到鄺廣州的寓所爆門，而鄺當時身在中山。

3日後，鄺終向蔡坦白拍拖並傳送 Ivy 照片，蔡認得 Ivy，鄺最終與 Ivy 分手。辯方展示照片，指6月10日凌晨4時，友人伍登浩通訊提到在瑰麗酒店替鄺收拾行裝，鄺受蔡所逼而回港。

第三被告鄺港智。

稱與蔡十多年感情是老夫老妻 習慣被她罵但否認是M底

鄺指回港後，雖無工作，但有錢及積蓄，此前一直匯錢給蔡，「我要錢，我就同 Abby 攞」。面對控方曾指他似「海綿」吸蔡的錢，鄺稱錢是他賺的，但他與蔡會共同擁有。他強調對蔡從無仇恨，兩人十多年感情算「老夫老妻」。暫委法官追問是指與蔡，抑或譚的十多年感情，鄺笑答「我同 Abby 老啲囉」，引來旁聽席陣陣笑聲。

鄺又指，習慣被蔡罵：「佢唔鬧，我唔慣」，旋即澄清自己並非「M底嗰隻，但係就習慣咗」；法庭傳譯員直譯為「M base」令法官表示不解，安華暉澄清是「Masochism（受虐）」之意，鄺掩嘴而笑。

形容蔡火爆似「Angry Bird」 自己柔和不可能謀財害命

被問及鄺、蔡、譚三人之間有否妒忌，鄺答沒有，笑言「咁我可能有吸引力啲，我諗佢應該冇問題㗎，佢諗都好鍾意（我）」。他主動形容蔡性格剛烈火爆，「佢好容易嬲嘅，0到100咁樣，唔會有中間嘅」，形容蔡「好似 Angry Bird」，自己則較柔和，強調謀財害命計劃「根本就唔可能」。由於法官不明白「Angry Bird」是甚麼，鄺球大律師戴偉奧解釋是卡通角色，主控郭莎樂亦用平板電腦向法官展示圖片。

蔡天鳳的前家姑李瑞香(左)與首大伯鄺港傑。(網上圖片)

還原「發燒事件」鄺球蔡天鳳粗口互罵

談及「發燒事件」，鄺港智供稱當日幼女發燒，他與母親李瑞香在房內看顧，李瑞香對他說「妹妹發燒呀，唔好咁近，可能就會傳染嘅」，蔡聞言大怒連珠炮發罵李：「X你老母，你個仔就仔啊？我個女就唔係女啊？」鄺球聽到妻子被罵，便衝向蔡「想打佢咁」，鄺港智更在庭上站起示範鄺球舉起右手向前揮動的動作。

鄺港智指鄺球當時沒有碰到蔡，因胞兄鄺港傑及譚方駿及時拉住他，惟鄺球再次衝前與蔡「互X」，鄺球罵「X你老母生仔機器」，蔡回罵「X你老母你死老嘢」，鄺球又斥蔡「當我阿媽（李）好似工人咁樣」。鄺港智隨即安撫蔡，胞兄與譚則拉開鄺球，鄺球其後離開單位。鄺指，事發後蔡向鄺家所有人表明不准鄺球見孫兒，亦禁止鄺球踏足加多利山，鄺球對此知情。

大批探員到死者加多利山寓所搜證。（梁偉權攝／資料圖片）

自己支持賣樓 稱無人睇樓何來急賣樓惹殺機

至於出售加多利山單位，鄺港智指自己支持賣樓，因售出後可購入屯門單位方便子女上學，同時可清還蔡持有的曼克頓山按揭貸款；他計劃屆時亦會搬入屯門單位，曾為此搜尋資料並打算賣樓後暫住酒店。

他指，曾與蔡討論賣樓，譚「可能知，都可能唔知」，強調並非有意隱瞞譚。正如投資鐘錶不告知譚，只是避免長篇大論解釋。鄺認為自己對加多利山單位有權益，「咁我有份畀錢㗎嘛」，但補充他為家庭的付出，未有列明多少款項用於供樓，亦無文件支持。

鄺指單位放售數月「睇樓」僅一至三次；於2023年2月21日有「睇樓客」參觀，蔡前一晚已通知各人離開，他亦因此離開。針對控方指控蔡急於賣樓引致被殺，鄺港智反駁：「無人買，點會急呢」，並確認曾遊說登記業主鄺球簽署授權書，鄺球當時語氣「中性」並無憤怒，最終到律師樓簽署。

【蔡天鳳案・專頁】

鄺港智作供一文看清

鄺球作供一文看清

鄺港傑作供一文看清