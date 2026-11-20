食環署今日（20日）表示，持續在全港各區推展「雷霆行動」和「天羅行動」，以專項巡查和精準措施全方位打擊鼠患問題，旨在堵截鼠患源頭，改善社區環境衞生。

截至今年11月19日，食環署已在全港針對性核查1,433個位置，發現282個鼠洞／老鼠藏匿點、捕獲161隻活鼠、收集119隻死鼠，並已在162個位置完成毒殺老鼠及封堵相關鼠洞。其中一個重點地點尖沙咀文化中心，滅鼠工作展開至今已捕獲和檢獲逾百隻老鼠。

食環署又指，不排除大部份鼠隻可能已經在鼠洞及隱蔽位置死亡，而未能在檢獲鼠隻數量中全面反映，惟經過署方覆查，相關地點的鼠蹤已大幅減少。



行動中食環署人員在九龍城區差館里休憩處捕獲的活鼠。（政府新聞處）

「雷霆行動」核查1433個位置精準滅鼠

食環署自11月4日開展的「雷霆行動」秉持以風險為本、精準部署的策略，不僅在鼠隻出沒位置捕鼠，更主動追查其巢穴及主要藏匿位置，集中力量精準滅鼠，務求盡快壓低鼠隻數目。署方表示，在全港1,433個核查位置之中，包括1230個由其他政府部門管理的場地，例如公園及休憩用地。

九龍城區差館里休憩處捕獲12隻活鼠 治理8處老鼠巢穴

署方近日在九龍城區差館里休憩處進行針對性滅鼠工作，人員從巡查發現的鼠穴、花圃圍牆底部有裂隙及垃圾管理問題，精準識別重點治理的位置，配合施放毒餌、設置鼠籠及安排夜間防治鼠患流動隊，集中進行滅鼠。同時，署方已建議康文署人員盡快跟進設施修補工程，並提醒其加強清理休憩處範圍內的食物殘渣與積存雜物。

行動中，食環署人員已捕獲12隻活鼠，並完成治理8處老鼠巢穴。食環署執法人員亦針對亂拋垃圾行為，發出2張定額罰款通知書及提出1宗檢控，透過防治與執法，改善場地的環境衞生情況。

食環署外判承辦商人員在九龍城區差館里休憩處協助封堵鼠洞。（政府新聞處）

元朗鳳翔路花園發現7個活躍鼠穴 施放毒餌治理

在元朗鳳翔路花園方面，食環署人員巡查時在2個花圃發現7個活躍鼠穴，場內亦有食物殘渣，食環署人員隨即施放毒餌，並向康文署人員提供防鼠建議。行動中，食環署人員已收集17隻死鼠，並摧毀7個老鼠巢穴。為配合鼠穴治理，康文署人員亦已清走鳳翔路花園內的食物殘渣及積存雜物，加強清潔，並安排在受影響花圃翻土。

尖沙咀文化中心檢獲逾百隻老鼠 持續覆查周邊鼠蹤

署方會持續推進「雷霆行動」，繼續採取針對性滅鼠措施，直至鼠患得到有效控制甚至杜絕。署方又以行動初期另一個重點地點尖沙咀文化中心為例，在滅鼠工作展開至今已捕獲和檢獲逾百隻老鼠。署方會持續覆查鼠穴及周邊鼠蹤，評估成效及調整部署，並提醒場地管理者做好清潔、防鼠及維修，從源頭鞏固成效。捕鼠數字只顯示部份成果，鼠患持續受控才是整體成效。

行動中食環署人員在元朗區鳳翔路花園收集的死鼠。（政府新聞處）

巡查食肆近2000次 發出62張消除蟲鼠通知

署方亦同時推進第三階段「天羅行動」，為期兩周的專項巡查及執法行動已順利完成，期間重點針對食物業處所及其所在商場內食肆的衞生和鼠患問題，並加強巡查商場內其他高風險位置，重點巡查垃圾收集、廚餘處理及相關設施的管理情況，按實際風險採取適當執法行動。

在第三階段「天羅行動」中，食環署巡查商場內及其他高風險位置的食肆共1996次，發出62張「消除蟲鼠通知」、177張「規定食物業處所改善清潔狀況及維修通知」、12項警告及提出115宗檢控。

另巡查其他食物業處所共1,369次，發出24張「消除蟲鼠通知」、70張「規定食物業處所改善清潔狀況及維修通知」、4項警告及提出61宗檢控；以及向有關商場及大廈物業管理負責人發出42張「消除蟲鼠通知」。巡查期間，食環署人員並要求相關負責人優化和加快廢物處理、採取有效滅鼠措施、堵塞鼠洞及清除藏匿處等。

食環署人員巡查食物業處所，提醒處所負責人優化和加快廢物處理、採取有效滅鼠措施、堵塞鼠洞及清除藏匿處等。（政府新聞處）

食環署呼籲，防鼠滅鼠需要政府、場地管理者、食物業處所及市民共同努力，保持環境衞生，妥善處理垃圾，齊心斷絕老鼠的食物來源與藏身之所，從源頭減少鼠患。