肉檔鼠患｜土瓜灣金寶肉食公司防鼠措施未達標　食環署拒解封要求

食物環境衞生署1月24日公布，土瓜灣落山道「金寶肉食公司」因衞生狀況欠佳和鼠患嚴重，發出即時封閉令飭令即時暫停營業。食物環境衞生署今日（10日）最新指，該店鋪曾多次提出解封要求，但由於店內防鼠措施仍未達標，因此已拒絕其解封要求，該封閉令至目前仍然生效。



土瓜灣「金寶肉食公司」因衞生狀況不佳和鼠患嚴重，食環署2026年1月24日飭令即時暫停營業。（政府新聞處圖片）

1.24發封閉令 食環署稱至署方滿意衞生情況方考慮准其重新營業

食環署1月24日公布，位於九龍城落山道48號至50號地下的新鮮糧食店「金寶肉食公司」，在去年12月的突擊行動中，發現不適當處理豬隻屠體，已即時提出檢控。署方隨後持續跟進及巡查該店，再在1月24日另一輪突擊行動中，發現衞生狀況不佳並有鼠跡，於是再提出檢控。

食環署今日稱，根據《公眾衞生及市政條例》「金寶肉食公司」發出的即時封閉令，勒令其即時暫停營業，徹底清潔和消毒有關處所，並進行有效防止鼠患工作，直到署方滿意其衞生情況，方會考慮批准其重新營業。然而，該店鋪曾多次提出解封要求，但由於店內的防鼠措施仍未達標，因此署方已拒絕其解封要求，該封閉令至目前為止仍然生效。

食環署指，對於早前有新鮮糧食店漠視法規，不當處理豬隻屠體，導致店內鼠患嚴重，影響市民健康的情況，高度重視，較早前在各區採取突擊行動，取締違規的新鮮糧食店。

新鮮糧食店不當處理豬隻 食環署2月底至3月初特別行動共提21宗檢控

該署於二月底至三月初期間持續在全港各區採取特別行動，在肉車將豬殼送到新鮮糧食店的清晨時分巡查超過200間持牌新鮮糧食店，嚴厲打擊增加鼠患風險的違規情況，在特別行動中，署方人員就違規情況向相關新鮮糧食店共作出47次口頭警告／勸喻，以及提出21宗檢控。